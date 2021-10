Muškarci otkrili šta najviše vole da čuju za vreme seksa

Verovatno znate i sami – jedna pogrešna reč za vreme seksa može da pokvari raspoloženje. Ali postoje i zvuci ili reči koje još više mogu da raspale strasti.

Na „Redditu“ su muškarci podelili šta najradije čuju – i nisu baš zahtevni i perverzni…

Šta muškarci najradije vole čuju za vreme seksa?

1. Izraze iskrene radosti i strasti.

• „Iskreno oduševljenje.“

• „Ne treba ništa da govori, dovoljno je da stenje od užitka.“

• „Strasno stenjanje.“

• „Izraze iskrene strasti.“

2. Rečenice poput:

• „Volim glasno stenjanje i porciju „dirty talk-a“ i molbi.“

• „Volim kad me gleda u oči i kaže „molim te, uđi u mene“ – od toga totalno podivljam.“

• „Da me zaista želi.“

3. Sve osim ničega!

• „Sve je dobro, svejedno je da li se radi o „dirty talk-u“ ili glasnom stenjanju. Ako je mirna i tiha, to mi brzo pokvari raspoloženje.“

• „Sve osim ćutanja.“

• „Bilo šta. Najradije neke reči, stenjanje – sve je OK. Tiha je jedino kad ne radim nešto dobro…“

4. Uputstva.

• „Uputstva šta treba da radim i šta joj se sviđa.“

• „Neka uputstva. Na primer, šta joj je OK, a šta nije.“

5. Iskrenost.

• „Želim da čujem da je sto posto ‘u igri’. Ne trebaju mi nikakve posebne reči ili zvuci. Ako glasno stenje, to je OK. Prostakluci i uputstva tipa – ‘tu!’ i ‘brže’ su super.

• „Ne volim kad me zeza i kada mi se smeje… Mora da bude skoncentrisana na ono šta se događa u krevetu.“

