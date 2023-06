Muškarci otkrivaju zašto više ne žele seks sa svojim partnerkama: Razlozi su brutalni

Iako uglavnom prevladava mišljenje da su muškarci stalno zainteresovani za seks, u stvarnosti je veliki broj muškaraca koji imaju nizak libido. Na smanjenu želju za seksom ne utiču samo hormoni, nego i brojni psihološki razlozi. Donosimo neke od najčešćih razloga koje su ispitani muškarci naveli kao razlog radi kojeg su prestali da imaju seksualne odnose sa svojim partnerkama.

Prema istraživanju koje je sprovedeno za knjigu: „Why Men Stop Having Sex: Men, The Phenomenon of Sexless Relationships, and What You Can Do About It“, („Zašto su muškarci prestali da vode ljubav: Muškarci, fenomen veza bez seksa, i šta možete preduzeti“), Boba Berkovica i Susan Jager – Berkovic, ovo su najčešći razlozi:

Erektilnu disfunkciju: 30 posto ispitanih muškaraca je navelo kao razlog, dok je 39 posto ispitanih žena navelo isti razlog zašto njihovi partneri nemaju odnose s njima.

Preranu ejakulaciju: 16 posto muškaraca i 20 posto žena prijavilo je kao razlog. Odloženu ejakulaciju ili potpunu nemogućnost ejakulacije: 15 posto muškaraca navelo je kao razlog, a 27 posto žena potvrdilo.

Trideset i četiri posto muškaraca navelo je depresiju kao razlog, a 57 posto žena navelo je isti razlog za svoje partnere.

Neki lekovi smanjuju libidu izjavilo je 21 posto muškaraca i 26 posto žena. Preteranu zaposlenost navelo je samo šest posto muškaraca, a 18 posto žena smatra da su njihovi partneri prezauzeti da bi imali polne odnose, prenosi Miss Zdrava.

Psihološki razlozi zbog kojih muškarci ne žele seks

Tri posto muškaraca je izjavilo da jednostavno nisu zainteresovani da uopšte započnu seks. Njih 25 posto izjavilo je da nisu zainteresovani za seksualni odnos s drugom osobom i da radije masturbiraju. Ovo su samo neki od razloga zašto muškarci ne žele seks sa svojim partnerkama, ali ovo su glavni razlozi:

„Moja partnerka nije zainteresovana za eksperimentisanje u krevetu“, izjavilo je 68 posto muškaraca i 14 posto žena.

„Moja partnerka ne uživa u seksu“, izjavilo je 61 posto muškaraca i 10 posto žena.

„Ljut sam na svoju partnerku“, navelo je kao razlog 44 posto muškaraca i 45 posto žena.

„Dosadno mi je“, razlog je za odustajanje od seksa za 41 posto muškaraca, a to je potvrdilo 31 posto žena.

„Partnerka je depresivna“, reklo je 40 posto muškaraca i 36 posto žena.

„Partnerka mi više nije seksualno privlačna“, smatra 32 posto muškaraca i 40 posto žena.

„Imam ili sam imao ljubavnicu“, razlog je za 20 posto muškaraca i 19 posto žena.

Šta preduzeti?

Prema knjizi „Why Men Stop Having Sex: Men, The Phenomenon of Sexless Relationships, and What You Can Do About It“, muškarci zapravo žele seks i zato s njima treba razgovarati i aktivno slušati u čemu je njihov problem. „Pokazalo se da erektilna disfunkcija, gledanje porno sadržaja na internetu, pa čak ni preljuba nisu razlog za razvod“, kaže dr. Bob Berkovic. Žene koje ne žele da vode ljubav sa svojim partnerima uglavnom navode iste razloge kao i muškarci.

Ovo su neki od predloga kako vratiti strast u vezu:

– Razgovarajte i recite jedno drugom šta želite i ne želite.

– Vratite romantiku u vezu.

– Probudite senzualnost (oboje „izađite iz svojih glava“ i više slušajte telo)

– Zavodite se

– Naučite nove seksualne tehnike, tako ćete prevladati dosadu.

