Muškarci, ovako ćete prepoznati SPONZORUŠU

OSNOVNO PRAVILO SPONZORUŠA

Nije loše ako je vaša partnerka zabrinuta za vašu finansijsku stabilnost, pogotovo ako ste u dugoj emotivnoj vezi i imate zajedničke planove za budućnost.

Međutim, razlika između sponzoruše i nekoga ko vas vidi kao glavnog finansijera u vezi jeste što će vam se sponzoruša rugati ili možda čak i ostaviti ukoliko izgubite finansijsku stabilnost i mogućnost da im pružate finansijsku potporu. Dobra devojka ceni vaše prihode, ali sponzoruša jedino to i vrednuje i ne smatra da veza može da bude kvalitetna ukoliko muškarac nem dovoljno novca.

SPONZORUŠE NE PRIZNAJU DA IMAJU PROBLEMA SA PLAĆANJEM SOPSTVENIH RAČUNA

One znaju da ne želite da ih vidite kako dobijaju nalog za iseljenje iz stana ili da ne mogu da plate ratu za automobil i da ste vi dobra osoba koja je u poziciji da im pomogne. Ali razlika između sponzoruše i nekoga ko prolazi kroz težak finansijski period je što bez obzira na njihovu situaciju, one i dalje prave rizične odluke u vezi sa novcem. Da li je kupila najskuplje cipele ili novu tašnu uprkos neplaćenim računima? Da li ide u skupe restorane iako je duboko ušla u minus, jer je zaboga „teško radila“ i to „zaslužila“? Ili nije radila uopšte već vi finansirate sve njene izlaske s drugaricama?

POTRAŽITE ZNAKOVE ZAHVALNOSTI I DAREŽLJIVOSTI

Nakon nekoliko sastanaka, da li se ponudila da plati račun? Kada platite večeru ili bilo šta, da li se zahvali? Da li vam ponudi pomoć na bilo koji način? Ako je odgovor na sva ova pitanja „ne“, dobro razmislite kakva je osoba koja sedi prekoputa vas.

OVO SU PITANJA KOJA POSTAVLJAJU NA PRVOM DEJTU?

Nijedno od ovih pitanja ne treba da vas brine, ali ako ste ih čuli već na prvom sastanku, veoma je izvesno da vam je devojka sponzoruša:

Koliko zarađuješ godišnje? Odgovor na ovo pitanje im pomaže da izračunaju koliki bi procenat eventualno mogao da pripadne njima.

Imaš li kuću i koji tip automobila voziš? Pokušavaju da odrede vašu celokupnu vrednost imovine i da vide da li je veza sa vama profitabilna investicija za njih.

Koliko dece imaš? Odgovor na ovo pitanje im pomaže da procene koliko pažnje posvećujete deci odnosno koliko vremena možete da posvetite samo njoj, kao i koliko od vaših celokupnih prihoda dajete deci.

TESTIRAJTE IH OVIM PITANJIMA

Koji je najbolji poklon koji si ikada dobila? Odgovor na ovo pitanje jednostavno otkriva koliko vrednuje (ne)materijalne stvari.

Koja je najveća stvar koju si imala, a koje si morala da se odrekneš? Da li si se odrekla nečega zarad višeg cilja? Odgovorom na ovo pitanje, moći ćete da procenite da li je spremna da se odrekne nečega sada, kako bi kasnije postigla nešto više.