Muškarci, ovo su znakovi kojima vas žena poziva na seks: Otkriva je govor tela

Nekada su žene jako komplikovane, zbog čega postoji pregršt knjiga koje su napisane kako bi se muškarci i žene bolje razumeli.

Ipak, treba na umu imati jednu stvar, kada žena kaže NE to je zaista NE. Ne treba biti napadan, naročito ako vam ona jasno i glasno da do znanja da to ne želi.

Ima situacija i kada muškarac ne prepozna situaciju u kojoj žena pokazuje da je zainteresirana za polni odnos s njim. Govor njenog tela može da otkrije kakve su zapravo njene želje.

Dublje diše

Ako je žena uzbuđena i željna seksa, njeno disanje postaje dublje. To je teško iscenirati, zato ako primetite ovakvo ponašanje znajte da ona želi otići korak dalje s vama. Tada krenite u ispitivanje terena, pokušajte da je navedete na tu temu, pa makar i izokola.

Njiše bokovima

Ako primetite da vaša devojka /žena njiše bokovima, verovatno vas poziva da preuzmete inicijativu i da vreme provedete s njom, razmenjujući nežnosti.

Dodiruje vas

Vi gledate fudbal, a ona seda pored vas i nežno vas dodiruje po ruci ili nozi. Ona zapravo želi da vam skrene pažnju s utakmice, ali to čini na suptilan način.

Započinje razgovor

Poznato je da je razgovor među partnerima i te kako dobar afrodizijak. Ako ste rešavali neki problem ili učvrstili neki dogovor, možda će to biti uvertira u seks.

