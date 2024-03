Muškarci priznali: Najviše mrzimo kad žene ovo rade tokom seksa

Visoko na listi stvari koje ih nerviraju su neuverljivo vrištanje prilikom lažnog orgazma, žene koje vode ljubav samo u jednoj pozi i pričanje tokom seksa.

„Bio sam prvi put s devojkom u krevetu i brzo mi je priselo. Dahtala je, govorila koliko je palim i vrištala, ali je iz aviona bilo očito da glumata. To me toliko omelo da na kraju nisam uspeo ni da svršim. Obukao sam se i našao neki izgovor zašto hitno moram kući.“ Marko, 28.

„Bio sam u dugoj vezi, u kojoj je moja devojka seks počela doživljavati kao još jednu stvar s liste koju treba obaviti. To sam shvatio kad mi je tokom vođenja ljubavi rekla: „požuri, market radi do osam, nemamo mleka za kafu ujutro.“ Toni, 30.

„Upoznao sam devojku koja je bila simpatična, ali jako nesamopouzdana. Nije dopuštala da svetlo bude upaljeno dok imamo seks i uvek smo imali seks u istoj pozi. Misionarskoj. Kad sam je pitao zašto, rekla je da se jedino u toj pozi ne oseća debelo.“ Nikola, 25.

„Ako devojka nije dobra u oralnom seksu, to je za mene užas. Makar izgledala kao Anđelina Džoli pre 10 godina.“ Noa, 27.

„Poruka dugokosim devojkama: zavežite kosu dok imate seks. Užasno me nervira kad se tokom seksa moram boriti s njenim pramenovima u svojim ustima i očima.“ Petar, 29.

(Cosmopolitan.hr)

