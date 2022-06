Muškarci se izjasnili – ovih 10 stvari kod vagine im uopšte nisu bitne

Nakon brojnih anketa i istraživanja, stručnjaci su rezimirali da muškarci potpuno uživaju u ženskom središtu strasti i vole ga takvog kakvo je – možda su žene te koje sebi traže dlaku u jajetu.

Razbijamo ovih 10 mitova o vaginama!

1. Način na koji si odlučila da urediš svoje stidne dlake. Stidne dlake su za tvoju vaginu (ili penis) slično kao travnjak za kuću: većina ljudi neće biti previše uznemirena sve dok izgleda kao da neko tamo živi. Ne mora biti savršeno uređeno.

2. Kako izgledaju tvoje stidne usne. Neke vagine imaju velike usne, neke imaju male usne, usne koje strče ili usne koje jedva vidiš. Baš kao i sva Božja stvorenja, sve su one lepe. To je vagina.

3. Koliko je velika (ili mala). Sigurne smo da postoje izuzetno duboke ili vrlo plitke vagine. Verovatno nisi svetska rekorderka. Nemoj se bojati. Ako ometa tvoj ugođaj ili uživanje u seksu, možda ćeš posetiti lekara, ali uveravamo te da muškarci ne mare za to, piše Miss7.

4. Koja joj je boja. To je vagina. Ima boju kakvu treba da ima.

5. Kako miriše. Budimo realni: tvoja vagina definitivno ima miris. Ali, to ne znači da loše miriše. Svaka vagina miriše drugačije, a iskreno, taj miris se obično pojavi jer to znači (1) da je on blizu tvoje vagine i (2) da si napaljena. Neke imaju jače mirise od drugih, ali ako paziš na higijenu, sve je OK.

6. Ako tvoja vagina postane ludo mokra ili ako štrca tokom seksa. To je zapravo prilično cool – naročito ako shvati da se to događa zbog njega. Nikad se nemoj izvinjavati zbog toga. Radije mu reci: „Uhhh, ti si me učinio tako mokrom!“ i onda mirno posmatraj kako se njegov ego uzdiže do novih visina…

7. Ako držiš bočicu lubrikanta u svom noćnom ormariću. Iskreno, verojatno neće ni primetiti ako si malo suva, ali ako ti je neugodno, zgrabi lubrikant. Nemoj misliti da on misli nešto loše. Uostalom, napaljen je i mozak mu je sada u drugoj glavi. Bez brige, ljudi shvataju da lubrikant nije samo za stare dame, već za svaku damu.

8. Koliko ti treba da svršiš. Jedino ako nije reč o višednevnom maratonu pa mora zatražiti nedelju dana godišnjeg kako bi ti doživela orgazam, bez problema može podneti 20 minuta – i čak će se potruditi da doživiš vrhunac. Nemoj razmišljati o tome koliko dugo traje. Samo se opusti.

9. Činjenica da imaš klitoris veći od proseka. Osim ako je veći od njegovog penisa (to je prilično nemoguće), nema problema s time.

10. Ako tražimo dodatnog putnika (vibrator) u vozu za Orgazam. Je li to idealno za njega? Ne, on bi sigurno želeo da bude seksualno božanstvo koje svaku ženu može naterati da svrši gledajući u nju. Hoće li propustiti svoj orgazam ako pozovete vibrator u pomoć? Neće.

