Muškarci složni u jednom – ovo je najprivlačniji tip grudi kod žena!

Fascinacija muškaraca ženskim grudima ima dublje korene nego što ste ikada mogli pomisliti. Nauka otkriva da postoji jedan tip grudi koji je neodoljiv muškarcima širom sveta, a to nije samo pitanje veličine!

Ovo istraživanje sa Čarls univerziteta otkriva da se jedan tip grudi ističe kao najpoželjniji među muškarcima iz različitih kultura, a to su one srednje veličine koje su čvrste i elegantno postavljene na telu. Zašto baš takve grudi? Naučnici tvrde da one podsećaju na mladalački izgled, simbolizujući plodnost i vitalnost, prenosi 24sata.hr

Ovo istraživanje otkriva da je ovakav oblik grudi evolutivna prednost, signalizirajući muškarcima da je žena zdrava i sposobna za rađanje i odgajanje dece. Takođe, postoji i druga teorija koja objašnjava privlačnost grudi kao simbol oblika stražnjice, jer je seks većine životinjskih vrsta često „od straga“. S obzirom na to da su ljudi jedinstveni po tome što vode ljubav licem u lice, grudi su postale fokus privlačnosti.

Ovo istraživanje otkriva fascinantne detalje o tome zašto muškarci obožavaju određeni tip ženskih grudi i zašto je ta privlačnost duboko ukorenjena u našem instinktu.

