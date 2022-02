Muškarci su zavisni od ove vrste SEKSA

Svi koji su ga ikada isprobali slažu se da je seks pomirenja najbolji deo svađe među ljubavnim partnerima i da je to vrsta seksa koja leči sve rane. Seksualni terapeuti ističu da takav seks učvršćuje intimnu povezanost partnera, uprkos tome što se oko drugih pitanja partneri ne slažu.

Ukoliko praktikujete ovu vrstu seksa ili vam se čini toliko primamljiva da biste hteli da je isprobate, morate biti svesni da za seks pomirenja postoje određena pravila:

1. Seks ne rešava probleme

To što ste ružnu situaciju – svađu, zamenili znatno lepšom – seksom, morate da budete svesni da razlog zbog kojeg je svađa nastala nije magično nestao. Seks pomirenja neće i ne može da reši problem. Takav seks je zapravo svojevrsna pauza od svađe koja može da pomogne u povezivanju sukobljenih ljubavnika kako bi kasnije “hladne glave“ pronašli rešenje problema.

2. Bez ljutnje u spavaćoj sobi

Mnogi stručnjaci često ističu jedan savet, koji je pogotovo važan kada je reč o seksualnim odnosima. Taj savet kaže da se u krevet ne sme ići ljut. Razlog tome, upozoravaju stručnjaci, jeste da bi ljutnja mogla ponovno da se rasplamsa.

Umesto toga pokušajte da usmerite svoju ljutnju i pretvorite je u strast, jer time seks pomirenja može da dobije isceljujuće moći. Isto tako, seksualni odnos usled svađe može da bude znatno strastveniji i intenzivniji nego uobičajeno vođenje ljubavi što može dodatno da rasplamsa intimnu vezu.

3. I uobičajeni seks je važan

Seks pomirenja nema nikakvog smisla ako je to jedini seks, već je važno redovno voditi ljubav. Ako je ovakav seks jedini način za ostvarivanje intimnog odnosa među partnerima, postoji velika opasnost da dođe do dizbalansa zbog čega će ljubavnici međusobno osetiti strast jedino kada se svađaju.

Osim toga, nikad nije dobro prisiljavati partnera na seks pomirenja jer u tom slučaju on neće imati isceljujući efekat. Sasvim je u redu ako jedan od partnera to ne želi, već mu je potreban mir bez telesnih dodira.

Zašto je važan seks pomirenja?

Kao što smo već naveli, ovakav seks nije način rešavanja problema, već sredstvo koje može dovesti do pomirenja. Budite svesni da ako je tokom svađe došlo do seksa, to nikako ne znači da ne bi trebalo da se izvinite zbog izgovorenih reči i s partnerom usmeno raspravite o razlogu svađe i pronađete rešenje problema.

Isceliteljske moći ovakvog seksa ogledaju se u tome što orgazam može da otpusti tenziju prisutnu nakon svađe, ali isto tako što pomaže da razbistrite um i podseti vas zašto volite svog partnera, piše centarzdravlja.hr.

