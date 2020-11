Muškarci žele ovu stvar više od seksa – ali mnoge žene se toga plaše

Navodno muškarci pomisle na seks svakih sedam sekundi (za vreme puberteta dvostruko više). A kad priđu nekoj ženi i počnu razgovor s njom, rade to samo zato kako bi je odveli u krevet. Takva razmišljanja su jako raširena i nekako usidrena u našim glavama – toliko mnogo da u slučaju da ne želi da spava sa njom, žena se ponekad zapita: „Zar mu nisam privlačna?“

Međutim, krajnje je vreme da se oprostite od takvog načina razmišljanja! A to savetuje neko ko bi to zaista trebalo da zna: Džd Dajmond (73), psihijatar, terapeut – i bez ikakve sumnje muškarac. Na svom blogu „goodmanproject“ piše: „Koliko često čujemo izjavu ‘Muškarci žele samo seks!’? Kad sam imao 17 godina bio sam siguran da je to istina. Ali, kad sam imao 37 godina, slutio sam da bi to moglo biti pogrešno. Danas, kad imam 73 godine, sigurno znam da to nije istina!“

Sigurna luka umesto seksa

Dugogodišnji rad s pacijentima i drugim pripadnicima jačeg pola naveo ga je do sledećeg zaključka: muškarci više nego išta žele sigurnost, dom i „sigurnu luku“. Ta čežnja, kaže Dajmond, nalazi se ispred požude i želje za seksom. Seks „nam daje osećaj spokoja kad dođemo u svoj dom, a to je mnogo više od čistog seksualnog zadovoljstva“, piše psiholog. To je neki način odmora i opuštanja od svakodnevnog pritiska konkurencije, što je naročito izraženo kod muškaraca. Međutim, muškarci se jednako tako mogu odreći seksa – ako za to dobiju zaštićenost.

„Jedna od stvari koju najviše volim je da položim glavu u krilo svoje supruge da me mazi“, piše terapeut. Nema seksa, ali ima sigurnu luku. Postavlja se sledeće pitanje: ako Dajmond ima pravo, zašto onda toliko retko čujemo do muškaraca rečenice poput: „Hajde da se malo mazimo“ ili „Molim te, jednostavno budi tu za mene“?

Strah od „nemuževnosti“

Jedan od najvećih strahova mnogih muškaraca je strah da će postati „nemuževni“, tvrdi stručnjak. A činjenica da neko želi sigurnost i zaštitu (kao od svoje majke nekada), ne važi baš kao nešto osobito muževno… Ovde se pojavljuje još jedan fenomen kad je reč o muškarcima koji traže sigurnu luku: „Žene se plaše muškaraca koji se ne osećaju muževno. Znaju da je većina muškaraca koji su nasilni zapravo muškarci koji se osećaju slabo i zavisno“, tvrdi psiholog. Osim toga, pretpostavlja da žene žele „muževne“ partnere, jer žele biti partnerke, a ne majke.

Kod Dajmondove teze je lepo sledeće: potpuno je svejedno da li je istinita ili ne. Ako radimo na problemu koji se tu krije, možemo samo profitirati. Naime, ako je strah – i kod muškaraca i žena – glavni razlog zašto muškarci „redukuju“ seksualnu žudnju i ne mogu dobiti ono si zaista žele, rešenje je jasno: svima nam je jednostavno potrebno malo više hrabrosti i iskrenosti, odnosno više odvažnosti i (samo)pouzdanja.

