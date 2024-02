Na ignorišite probleme: 3 greške koje lako mogu ubiti i najbolji brak

Odluka da je danas dan za početak primene nekih novih smernica za odnose, postaće vam navika koja će vašu ljubav održati živom za ceo život, kaže ekspertkinja za odnose Valeri Grin.

Ona je za YouTango otkrila najčešće greške kojima supružnici sabotiraju svoju vezu i vode je u propast:

1. Guranje problema pod tepih

Mnogi ljudi misle da će problem nestati ako ga ignorišu. Ali nezadovoljstvo može da tinja u partnerima i na kraju da se pretvori u vulkan koji će eksplodirati svakog trenutka, kaže Grin.

Ona je dala primer:

Pol i Stejsi su radili mnogo sati i provodili dosta vremena odvojeno, i iako su bili fini jedno prema drugom, počeli su da se osećaju kao cimeri. Udaljavali su se jedan od drugog. Nisu pričali o svojim emocijama, već su se pretvarali da je sve u redu, dok su se u isto vreme duboko u sebi osećali usamljeno i ogorčeno. Tako im je bilo ‘lakše’.

Jednog dana ju je zamolio da uradi mali zadatak, a ona je eksplodirala: ‘Kako se usuđuješ da tražiš od mene da uradim još jednu stvar da bi ti mogao da gledaš televiziju i da ni prstom ne mrdneš u kući!’ Krivili su jedni druge do iznemoglosti. Nekoliko dana je posle toga spavao na kauču.

Nakon toga su imali vrući seks, a ona je rekla: „Mislim da bi trebalo češće da se svađamo. Onda smo bar pravi jedno s drugim!’.

– Nažalost, kada parovi ostanu u ciklusu izbegavanja sukoba, svađanja i popravljanja intimnosti, svađe vremenom postaju sve štetnije i brak polako umire u tom procesu. Ali postoje i drugi načini da se stvori strast, a to je da podelite svoja osećanja pre nego što se pretvore u velike svađe – objasnila je Valeri Grin.

Međutim, primećuje on, ponekad parovi prave još jednu ozbiljnu grešku dok pokušavaju da podele ono što osećaju.

2. Okrivljavanje partnera za problem

– Kada kritikujete svog partnera zbog njegovog ponašanja, čak i ako stvara problem, kako mislite da to utiče na njega? Isto kao što se osećate kada vas neko kritikuje. Ako vam voljena osoba kaže: ‘Nikad ne čistite za sobom! Šta ti je?’, kako reagujete? Možda se osećate napadnutim i kontrolisanim – kaže ekspertkinja.

– Čak i ako svoju voljenu kritikujete na ‘lepši’ način, to je ne motiviše da se promeni. Naime, iako ljude kratkoročno mogu motivisati pravila i kazne, to će vas koštati ljubavi i povezanosti. Ono što bi motivisalo vašeg supružnika da se promeni je ista stvar koja ih je motivisala da urade one divne stvari koje su učinili za vas kada ste se zaljubili jedno u drugo. Da li se sećate kada ste bili duboko zaljubljeni i kada vam je bilo prirodno da činite dobre stvari da bi se druga osoba osećala dobro? Možete da vratite taj osećaj – pojasnila je ona.

3. Pokušaj da pobedi u svađi

– Ljudska je priroda da tokom svađe pokušavate da dokažete da ste u pravu, jer niko ne želi da pogreši, zar ne? Recimo da pobedite i da se vaš partner oseća krivim, ali skoro sigurno neće biti zabavno veče kasnije. Znate onaj osećaj kada ste oboje u sinhronizaciji i uživate u društvu jedno drugog? U ovim situacijama odustajete od toga jer pokušavate da pobedite partnera. Na kraju, oboje se osećate povređeno i nepovezano – objašnjava Valeri Grin.

– Uvek postoje ‘dve strane medalje’ i dve tačke gledišta o istoj stvari. Ono što zaista želite da uradite je da kreirate rešenje koje će zadovoljiti i vaše potrebe i potrebe vaših partnera, jer ste tada oboje u istom timu – dodala je ona.

Njeni saveti za zdravu vezu, a samim tim i srećniji brak:

1. Razgovarajte o osećanjima i potrebama

– Jedan od najboljih načina da izbegnete ‘nagaznu minu sukoba’ i sabotirate svoj ljubavni život jeste da se posvetite hrabroj komunikaciji. To znači da izazovete sebe i kažete naglas šta vam je potrebno i šta osećate. U početku se možda osećate ranjivo, ali posle vežbanja postaje lakše i može da vam spase brak – kaže ekspertkinja.

Navela je primer razgovora: „Dušo, kada ostaviš sudove u sudoperi, loše mi je jer moram da ih operem kasnije i stavim u mašinu. Volela bih da nije sve na meni, da mogu više da se opustim’.

– Onda, nakon što ste započeli komunikaciju, mogli biste da nastavite: ‘Hvala što si me saslušao“ – savetovala je ona.

2. Cenite svog partnera za sve što je dobro u vezi sa njim

– Kao što smo ranije spomenuli, ljudi koji rade nešto zbog kritike zapravo neće biti dugoročno motivisani. Studije ponašanja pokazuju moć i efikasnost pozitivnog potkrepljenja za dugoročnu promenu ponašanja. Ponekad naš ponos stane na put da ukažemo na dobra dela koja je učinio draga osoba, posebno ako smo bili ljuti na nju. Ako ne preduzmete nešto i ne promenite nešto, zapravo sabotirate sopstvenu vezu – kaže Valeri Grin.

Ona je navela primer razgovora: „Bila ljuta na tebe ili ne, promeniću našu dinamiku tako što ću ti reći šta mi se sviđa kod tebe.“

– Svaki dan je prilika da unapredite svoju vezu kada sebi postavite cilj da pronađete ono dobro i to ukažete svom supružniku – dodala je ona.

3. Vratite ravnotežu u vezu

– Neki supružnici upadaju u kolotečinu u kojoj prestaju da neguju romansu i umesto toga vode svoj brak kao posao. Za zdrave veze i brakove potrebna je ravnoteža zajedničkog donošenja odluka, kao i divni trenuci zabave, zadovoljstva, radosti, gluposti ili deljenja priča. Možete da vratite ravnotežu u svoju vezu tako što ćete stvoriti više ovakvih trenutaka vezivanja – savetuje stručnjak.

– Koliko god da ste zauzeti, postoje načini da stvorite pozitivna iskustva u braku. Na kraju ćete se osećati kao da ste ponovo u istom timu i da želite da radite stvari jedno za drugo, ne iz obaveze, već iz ljubavi. Zar to nije cilj? Dakle, ako želite da vratite malo radosti u svoj brak ili vezu, postoji nekoliko stvari koje možete isprobati – rekla je ova ekspertkinja za odnose i podelila još nekoliko saveta:

Provedite 5 minuta dajući/primajući nežni dodir, poput masaže stopala ili milovanje lica.

Stvorite načine da se povežete pre nego što odete na posao ili kada dođete kući, čak i ako samo delite ono čemu se radujete ili ispitujete supružnika o najvažnijim događajima dana.

Posvetite ritualu povezivanja nekoliko minuta pre spavanja, čak i ako imate drugačije vreme za spavanje. Možete razgovarati o onome na čemu ste zahvalni ili o čemu sanjate. Razgovor na jastuku pomaže da se osećate povezani.

– Sve u svemu, ako ste voljni da isprobate ove savete i pitate se da li će oni uspeti, onda je korisno znati da su mnogi brakovi oživljeni zahvaljujući njima. Odlukom da je danas dan, dan da počnete da primenjujete neke nove smernice u vezi, to postaje laka navika koja će vašu ljubav održati živom za ceo život – zaključila je Valeri Grin za yourtango.com, a prenosi 24 sata.hr.

