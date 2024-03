Na ovo ponašanje obratite pažnju: 7 znakova otkrivaju da vas partner vara

Nevera može biti traumatična i jedan je od najizazovnijih problema sa kojima se parovi suočavaju u vezi. Dok su mnogi ljudi zaslepljeni ako i kada saznaju za prevaru supružnika ili partnera, drugi mogu posumnjati u neverstvo zbog postupaka koji su van standardnog obrasca ponašanja.

Evo na kojih 7 situacija posebno treba obratiti pažnju kada je ponašanje partnera u pitanju.

Menjanje ponašanja

Mogli bi postati tajnovitiji u pogledu svojih aktivnosti, braniti se kad ih se ispituje ili emocionalno distancirati. Ove promene mogu biti znakovi potencijalnog varanja. Pratite njihovo svakodnevno ponašanje i unakrsno ih ispitujte pre nego što donesete lažne pretpostavke, budući da te promene ponašanja mogu proizaći i iz drugih faktora.

Emocionalno su odvojeni od vas

Ako nemaju interesovanje za kvalitetno provođenje vremena zajedno, prestanu da sa vama dele svoja osećanja ili se čine distancirano i nezainteresovano, ovakvo ponašanje može ukazivati ​​na prekid veze.

Postaju tajnoviti u vezi svojih aktivnosti

Ako vaš partner počne više da pazi na svoje lične podatke, mogao bi da bude upleten u aferu. Oni mogu da svoj telefon, računar ili naloge na društvenim mrežama drže pod šifrom, izbegavaju razgovarati o svojim dnevnim aktivnostima ili nejasno govore o tome gde su bili. Ovakva ponašanja mogu izazvati sumnju u potencijalno varanje. Međutim, bitno je prepoznati da potrebe za privatnošću variraju i da nije svako tajnovito ponašanje povezano sa seksualnom neverom, prenosi Večernji list.

Imaju neuobičajene promene u rutinama vezanim uz posao

Neuobičajeno radno vreme su smene u radnom rasporedu osobe koje se čine neuobičajenima. To može uključivati ​​iznenadne i neobjašnjive prekovremene sate na poslu ili značajne promene u njihovim uobičajenim radnim rutinama. Ove promene mogu značiti da nešto nije u redu. Međutim, ključno je upamtiti da razlike u vezi s poslom mogu nastati iz raznih razloga osim nevere.

Trude se da promene svoj izgled

Neočekivana promena u navikama nege tela, drugačije oblačenje ili preterana zabrinutost za sopstveni izgled. Ako dođe do iznenadnog porasta brige o sebi, to bi moglo ukazivati ​​na potencijalnu neveru. Kada neko značajno pokušava da poboljša svoj izgled bez očiglednog motiva, to može implicirati nameru privlačenja ili osvajanja drugog partnera. Ova promena može značiti da su spremni za novu romantičnu vezu.

Zagonetni su oko svojih odsutnosti

Pretpostavimo da vaš partner provodi više vremena izvan kuće bez jasnog objašnjenja. Ovo ponašanje može sugerisati da su možda upleteni u romantičnu aferu. Oni to ne žele da otkriju pred vama, pa to ne mogu objasniti. Pazite da dobro razumete njihove razloge, a ako smatrate da su njihovi motivi nevažeći, pokušajte da otvoreno komunicirate.

Počinju da se brane

Pokazivanje preterane odbrambenosti, naročito kada se pita o postupcima, mestu boravka ili promenama u ponašanju, može izazvati zabrinutost zbog moguće afere. Ako vaš partner postane neuobičajeno defanzivan, izbegava jednostavna pitanja ili odgovara razdraženo ili ljutito kada govori o vašim brigama, to bi moglo da ukazuje na pokušaj da se nešto prikrije. Ovo ponašanje može ukazivati ​​na potrebu za otvorenom i iskrenom komunikacijom za rešavanje temeljnih problema.

