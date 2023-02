Na svetu postoje samo dva tipa zavodnika, otkrijte koji ste vi

Svi imate barem jednog poznanika koji se ponaša kao da flertuje sa svima. Skoro svaki put on je uz nekoga novog, iako to ne znači da on stalno izlazi i spava unaokolo sa svima.

On flertuje radi – samog flerta. To ga zabavlja.

I kada god pomislite da će sigurno otići kući s nekim s kim je celu noć razgovarao – to se ne dogodi. Čak mu se taj neko ni ne sviđa…

Očigledno, ovaj način flertovanja, sve vreme, ima mnogo pristalica.

Za druge je ovakva vrsta ponašanja zbunjujuća, jer mnogi kad flertuju, to čine stvarno, s namerom. Kada oni zavode, žele da njihovo flertovanje rezultira barem ‘nečim’…

Iako, kada ste u vezi, ne mora značiti da nemate simpatija. Ali verovatno ćete se suzdržati da kažete prijatelju, koji vam je simpatičan, da je njegova nova devojka srećnica. Jer zašto se mučiti govoreći mu da mislite da je sladak kada ste oboje zauzeti…

Za neke flert nije cilj, već putovanje.

Flert je zabavan jer se zbog njega osećate poželjno i pomaže vam da ostanete u kontaktu sa svojim senzualnim bićem.

Znate onog prijatelja zbog kojeg, otkad ga poznajete, svaki put kad ga vidite osećate trnce, crvenite i mucate i uvek se nekako udaljavate od njega, misleći da je zaljubljen u vas. To je onaj dečko što vas dodiruje po ruci dok razgovarate, slatko izgovara vaše ime i uvek je izuzetno entuzijastičan.

Ali problem je što je on takav sa svima. On ne flertuje – on je samo prijateljski nastrojen.

Postoje tipovi kojima je lakše da koketiraju s onima koji mu se jednostavno ne sviđaju, jer kad im se neko jako sviđa, preuzima ih urođena sramežljivost.

Mnogi muškarci koji su u braku, takođe flertuju, jer im je zabavno i misle da je ženama dobro kad se osećaju poželjnima.

Oni koji flert smatraju zabavnom igrom, smatraju da ne treba da prestanu da rade samo zato što bi neko drugi mogao pogrešno da ih shvati. Ne radi se uvek o reakciji, već o tome što zavodnik ima od toga. Čak i ako mu druga osoba ne uzvraća koketiranje, zavodnik može da se oseća seksi. Skoro da više vole flert nego seks, reći će mnogi zavodnici.

Neki koketiraju sa svima – iz bilo kog razloga – možda zato što znaju da su dobri u tome. Kad to rade s nekim ko im se stvarno sviđa, može biti tako uzbudljivo, čak i ako zapravo ne rezultira ničim fizičkim. Može im dati onaj skoro trajni osećaj leptirića u stomaku, za čim zapravo žude, donosi YourTango.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.