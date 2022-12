Način na koji vas muškarac grli otkriva njegove PRAVE NAMERE, jedan je ozbiljan znak za uzbunu!

Zagrljaj ponekad može značiti mnogo više nego što mislite, pa obratite pažnju.

Zagrljaj otpozadi

Snažan zagrljaj otpozadi otkriva osobu koja je preuzela ulogu zaštitnika i ne plaši se odgovornosti.

Zagrljaj oko struka

Iako vam muškarac možda još nije priznao svoja osećanja, zagrljaj oko struka znači da želi da provede više vremena sa vama.

Zagrljaj sa strane

Ovakav zagrljaj češće se razmenjuje između prijatelja nego između dvoje ljudi u romantičnoj vezi. Ako ste sada samo prijatelji, šanse da postanete par su veoma male.

Zagrljaj kontaktom očima

Ako vas partner nežno grli i gleda pravo u oči, onda možete biti sigurni da je to znak prave i duboke veze između vas dvoje.

Zagrljaj ”Londonski most”

Zagrljaj ”londonskog mosta” je kada zagrlite gornji deo tela, a donji deo je što dalje. Obično je to znak upozorenja jer otkriva površnu vezu između dvoje ljudi.

Čvrst i dug zagrljaj

Takav zagrljaj nam je potreban kada nam je potrebna podrška naših najmilijih. Može da prođe dugo bez ijedne reči.

„Nevaljao“ zagrljaj

Ako vas partner uhvati za zadnjicu dok vas grli, on želi da demonstrira vama i svetu da ste ”njegovi”. Ako je vaša veza tek počela, male su šanse da on gaji duboka osećanja prema vama. Ako ste dugo zajedno, to je znak da između vas i dalje lete varnice.

