Najčešći razlozi zašto muškarac ne želi da zaprosi svoju devojku

Puno ljudi misli da su ljubav i brak sinonimi, ali u biti to je daleko od istine. Ima ljudi, poput Goldi Hon i Kurta Rasela, koji su zajedno veći deo života – ali nisu u braku. Na drugu stranu, kod muškaraca (koji nisu zaprosili ili to uopšte ne žele) postoji pet najčešćih razloga zašto nisu postavili to sudbonosno pitanje.

Zašto me moj dečko ne prosi?

Mnogo je razloga zašto vas dečko neće zaprositi (ili jednostavno još nije zaprosio) koji nemaju nikakve veze s vama ili s tim što on oseća prema vama.

Nažalost, neki razlozi imaju veze s vama i time kakva su njegova osećanja prema vama. Jedini način da shvatite u koji tabor spadate je da iskreno pogledate šta brak znači za vas, a zatim otkrijete znači li to isto vašem partneru.

Stručnjak za veze Manj Weerasekera smatra da ‘umesto da zaronite direktno u listu mogućih razloga zašto vas on ne prosi, treba odvojiti trenutak da shvatite zašto vi to želite. Šta će vama brak dati što inače predana, dugotrajna veza neće?’.

1. Muškarac neće zaprositi jer nije spreman za brak

Obično se žene pre osećaju spremnima za brak od muškaraca.

– U istoriji su muškarci bili spremni za brak kad su se finansijski obezbedili, a žene su želele da se udaju kada bi počele da razmišljaju o deci – kaže biološki antropolog dr. Helen Fišer.

To ne znači da muškarci ne razmišljaju o braku. Razmišljaju, ali imaju svoju perspektivu i to je nešto o čemu treba razgovarati.

– Prvo mora da ma osećaj da zna šta radi i koji je njegov put u životu – objašnjava Džon Grej, savetnik za ljubavne odnose i autor knjige Muškarci su s Marsa, žene su s Venere i dodaje da su ‘žene zabrinutije za to s kim idu kroz život’.

Baš kao što žene imaju različite ciljeve koje žele da ostvare pre braka, isto važi i za muškarce. Možda ćete se osećati kao da ste postigli sve što ste nameravali, ali za muškarce tu je bitno ostvarivanje uslova za finansijski teret bračnog života.

2. Neki momci neće zaprositi jer niste ‘Ona prava’

Najgora stvar na svetu nije čuti muškarca kako govori ‘Nisi ti problem, ja sam’, nego čuti ga kako kaže ‘ Nisam ja problem, već ti’.

Ponekad je muškarcima lepo u vezi, ali nisu sigurni jeste li vi osoba s kojom žele da provede svoj život, hoćete li im biti pravi partner i podrška.

Iskreno, on nema pojma želi li da se oženi vama ili ne, i učiniće sve kako bi se pobrinuo da stvari ostanu tačno takve kakve jesu koliko god dugo mu to odgovara. Ili dok ne dođe žena koju je stvarno čekao.

Zvuči poznato? Čestitamo, dobili ste ‘odbijenicu’. I to stvarno boli, ali bolje tako, nego provesti život s nekim kome niste prvi.

To što vam je dovoljno prijatno u vezi nije razlog za prosidbu.

Biti dovoljno srećan s nekim nije razlog za prosidbu.

Biti zajedno dovoljno dugo nije razlog za prosidbu.

Brak je ozbiljan poduhvat. To je doživotna, pravna obveza. A ako vas dvoje niste sada spremni da radite na sebi, svojoj vezi ili rešavate probleme na koje nailazite, onda verovatno niste spremni za dugotrajnu predanost partneru ili jedno za drugo.

Ponekad, uprkos našim najboljim namerama i najvatrenijim snovima, stvari jednostavno nisu takve kakve bi trebalo da budu da se zaplovi u bračne vode.

3. Neki momci neće zaprositi jer ne veruju u ideju ili instituciju braka

Za neke muškarce brak nije nužnost. Ako su odrasli u religioznom domu ili su i sami religiozni, brak bi mogao puno da im znači, ali postoji i vrlo realna verovatnoća da brak s njim jednostavno nije nešto što mu je toliko važno kao stvaranje dugoročne veze.

Nekim muškarcima se ne sviđa ideja braka zbog načina na koji gledaju na brak svojih roditelja, ili su možda pre bili u braku koji nije dobro završio.

Baš kao što vi imate pravo na sopstvena osećanja o braku, tako ih ima i on.

Ako vam je brak dovoljno važan da zbog nedostatka istog prekinete vezu, to treba da kažete partneru na vreme. Niko od vas ne bi trebalo da pravi kompromise kad je reč o nečemu tako izuzetno važnom.

4. Neki muškarci neće zaprositi jer se osećaju preplavljeni vašim očekivanjima

Od njega očekujete previše ili on nije dovoljno zreo da se nosi s obavezama zajedničkog života. U svakom slučaju, niste vi krivi.

Na drugu stranu, društveni mediji prikazuju brak, venčanja i prosidbe grandioznima, pa postoji velika šansa i da se oseća nedoraslo tim situacijama jer je bombardovan nerealnim i, često, fotošopiranim objavama.

To je faktor straha. Ne želi da vas razočara. Oseća da ima ‘previše na tanjiru’, a ne želi da zabrlja kada dođe do prosidbe. Stoga, ako sam ne krene u akciju prosidbe, verovatno misli da iz nekog razloga to ne može.

Možda na to utiču i njegova porodica i prijatelji. Oni takođe mogu imati dodatna očekivanja od njega i neke svoje ideje kako bi trebalo da vas zaprosi, gde i kada, piše Your Tango.

Najbolje što možete da uradite je da razgovarate o tome i date mu do znanja da kakva god prosidba bila – da će za vas biti savršena.

5. Muškarac vas nije zaprosio jer još niste o tome razgovarali

Ako ne zna da želite da se udate, muškarac neće o tome ni razmišljati. Ne očekujte da vaš partner čita misli. na kraju krajeva, ako želite da znate zašto vaš partner još nije kleknuo na jedno koleno možda je vreme da porazgovarate o braku.

Takođe, brak je životna odluka i o tome treba otvoreno razgovarati kako biste razumeli šta svako od vas želi i očekuje od braka i partnera.

Ako ste toliko sigurni da želite da provedete ostatak svog života s tim muškarcem, onda morate da se naviknete da razgovarate s njim o stvarima koje vas plaše i zbog kojih vam je neprijatno.

Brak i ljubav nisu uvek sinonimi, različitim ljudima znače različite stvari i dok ne razgovarate sa svojim partnerom teško da ćete znati što on o tome misli.

