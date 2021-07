Najpopularnije „sigurne reči“ koje možete koristiti tokom seksa

Ako ste neko ko voli malo grublju igru koja uključuje određene vrste vezivanja ili “kažnjavanja”, potrebno je da imate sa partnerom dogovorenu sigurnu reč. Ona vam je neophodna, kako ne bi nehotice u toku seksa došlo do neželjenih povreda. Otkrivamo koje su to najpopularnije sigurnosne reči koje se koriste za vreme odnosa.

Imena poznatih ličnosti

Korišćenje imena poznate ličnosti je trik koji definitivno pali kako bi akcija tokom seksa bila zaustavljena. Svakako odabrano ime ne sme da bude deo igre koju ste odabrali da igrate sa partnerom. Najlakše je upotrebiti ime slavne ličnosti koja vam je jednostavna za izgovaranje i koje ćete se setiti u trenutku. Još je poželjno da to bude neko koga apsolutno ne smatrate seksipilnim, kako bi se i vaš partner – ohladio, pri pomenu tog imena.

Nazivi boja

Prema sprovedenom istraživanju na ovu temu, crvena boja se nalazi na pravom mestu boja koje se koriste za zaustavljanje u toku seksualnog čina. Crvena je takođe bila i sigurnosna reč u “Pedeset nijansi sive“, što može da unese interes u celu priču. Svakako ako vam neka druga boja više odgovara možete je slobodno upotrebiti. Žuta na primer može da bude dobar znak za – sporije.

Vrste voća

Možda će zvučati poprilično iznenađujuće ali dobar deo ljudi u toku seksa uzvikuje reč “Ananas!” kada stvari postanu previše – guste. Tu su svakako banana, jabuka i breskva. Sve se svodi na jednostavnost izgovora u datoj situaciji, kao i na to koje će vam voće biti lako da zapamtite. Možete stvari učiniti i smešnim na kraju krajeva izgovarajući rečenice tipa “pire od krompira” što će jasno staviti do znanja partneru da treba da stane, prenose mediji

Imena životinja

Od pudlice do kokoške, svašta nešto se može čuti kako odjekuje iza zatvorenih vrata spavaćih soba širom planete. Poželjno je da to bude neka bezazlena životinja, a nikako tigar kako ne bi došlo do nesporazuma sa partnerom. On može razumeti da mu poručujete da je pravi tigar u krevetu.

Vrste sportovva

Nazivi sportova su vrlo popularni kao sigurnosne reči u toku seksa. U tu grupu spadaju hokej, tenis, ping-pong (stoni tenis) i vaterpolo. U svakom slučaju odabrani sport ne treba da bude nešto što biste kao temu primenili u spavaćoj sobi.

Komplikovane reči

Među svim navedenim sigurnosnim rečima svoje mesto su pronašle i neke – komplikovane reči. Nerazumljive i svakako neobične, koje nedvosmisleno znače – stani i pregrupiši se. Reči kao što je filibuster, glotis i svakako čupakabra, su među najpopularnijim.

