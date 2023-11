Najradije bi zaboravile: Ispovest žena o najgorim seksualnim iskustvima

Neko će reći da ne postoji nešto kao loš seks, jer je svaki trenutak strasti premija! Ipak, ponekad se dogode iskustva koja vas nateraju da se zapitate – da li sam ovo samo sanjala il se stvarno dogodilo?!

Šest devojaka otkrilo je najgore momente koje su doživele u seksu i koje bi najradije zaboravile, ali nažalost to baš i nije tako lako!

1. Tip sa kojim sam se povremeno viđala se razmetao činjenicom da je vrlo obdaren, iako ga niko ništa nije tim povodim pitao. Jednom prilikom, skinuli smo se goli i krenuli sa akcijom, a njemu je u erekciji penis bio dug pet centimetara! A povrh sveta, počeo je gotovo da plače i kuka kako ga grize savest – jer zapravo ima stalnu vezu i upravo tog trenutka vara devojku sa mnom! Kakva tragikomedija!

2. Pretpostavljam da je njemu bilo još gore nego meni, ali ovo je stvarno bio najgori seks ikada – uglavnom zato što seksa nije ni bilo! Osetila sam bukvalno ništa, jer je svršio pre nego što me je uopšte i skinuo.

3. Ne znam da li se računa kao seks, jer još nismo stigli ni da se skinemo, ali on je odlučio da uključi pčele u predigru. Da, pčele. Rekao je da ga uzbuđuje bockanje pčela i da njegov penis tad duže može da bude u erekciji. Rekao je da je tu ideju dobio iz Kama sutre, a penis mu je posle ujeda pčela izgledao crveno. Inače, fin momak.

4. Tip je bio beskrajno simpatičan i pravi šaljivdžija, čega, očigledno, nije mogao da se oslobodi ni u krevetu. Sve vreme – a nije da je trajalo naročito dugo – se praktično cerekao i skiktao od sreće, uveravajući me da mu je sjajno i da obožava da na taj način “vodi ljubav”. Pre nego što sam ja uspela da shvatim šta me je uopšte snašlo, on je svoje obavio, zadovoljno se zavalio na leđa i sa onim samouverenim osmehom rekao nešto u fazonu: Kako ti je bilo?! Naravno, nismo ponovili ovaj “urnebesni” akt više nikada.

5. On je insistirao da grize klitoris tokom oralnog seksa! I ne samo jednom, već je nastavio to da radi i nakon što sam mu rekla da prestane. Morala sam bukvalno rukama da guram njegovu glavu i nisam želela da nastavim dalje sa njim. Kreten se naljutio i počeo da me vređa!

6. Bio je zaista atraktivan i obdaren momak. Kako se bližio vrhunac počeo je da viče da je šampion i da je najbolji u krevetu. A onda se samo sručio pored mene i zaspao. Bilo je stvarno uvrnuto, u najmanju ruku.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.