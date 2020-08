Najveće katastrofe iz spavaće sobe: Trajalo je 30 sekundi – i gotovo

Preuranjena ejakulacija pogađa oko 30 posto muškaraca, najčešće mlađe životne dobi i s manje seksualnog iskustva. Uzroci su najčešće psihičke prirode – od manjka samopouzdanja do stanja preterane uzbuđenosti. Iako većina žena ne smatra to nepremostivom preprekom u seksualnom životu, većina će se žaliti ako partner ne smatra kako se nešto treba preduzeti – odnosno ako je njemu svejedno jer je on zadovoljan tako kako je.

Ovo su stvarne priče anonimnih žena o njihovim seksualnim iskustvima s muškarcima koje doživljavaju kao najgore ljubavnike u svom životu:

Mislio je da je najbolji ljubavnik na svetu

Nalazila sam s njim neko vreme, izlasci su bili duhoviti i zanimljivi, baš mi se sviđao i nekako sam očekivala da će nam seks biti fantastičan. Prvi put i nije bilo nešto, ali ništa nisam zamerila, iako se činilo da je svaki put sve gore i gore. Trajalo bi 30 sekundi, nakon kojih bi se on okrenuo i zahrkao. Najgori deo je bio taj što je on u potpunosti bio zadovoljan sobom i očigledno totalno nezainteresovan da zadovolji mene. Davala sam mu signale, govorila na tu temu, ali me je potpuno ignorisao. Odlučila sam da nešto preduzmem: Dok je on ležao zadovoljan sobom, ja sam strgnula pokrivače i počela da se samozadovoljavam. Nije mi toliko ni bilo do orgazma već do toga da mu pokažem šta je, odnosno šta nije uradio. Nakon toga sam ustala, obukla se i otišla kući, a on me u čudu gledao. Nisam više razgovarala s njim. Mogu da oprostim muškarcu što je završio prerano, ali ne mogu to što ga baš briga za partnerku.

A ipak sam ostala s njim

Bili smo u vezi dva meseca i svaki naš seks je u proseku trajao ne duže od tri minuta. Situacija je bila još gora kod oralnog seksa, ako bih ga ja zadovoljavala, trajalo je od 6 do maksimalno 30 sekundi. Takođe, nije se mogao pohvaliti niti veličinom „alata“, što je seks činilo još gorim. Ni danas mi nije jasno zašto sam ostala s njim dva meseca, iskreno mislim da mi je imponovalo to što oralni seks traje toliko kratko – odnosno smatrala sam to svojom zaslugom.

Uvek postoji prvi put

Čula sam od prijateljica za momke koji završe i pre nego su se one zagreju, ali se sama sa takvim tipom nikad nisam susrela. Sve do jednog… Bio je seksi, zgodan i znao je s rečima, pa sam mislila i da biti sjajan u krevetu. Predigru sam započela oralnim seksom. Doživeo je orgazam bez da je on mene dotaknuo i zaspao odmah nakon. Nisam se više videla s njim.

A nije ni došlo do seksa…

Dogovorila sam s jednim dečkom da se nađemo u njegovom stanu, a seksualna hemija između nas je bila očigledna. Započeli smo ljubljenjem i pipkanjem još od ulaznih vrata i brzo se premestili na kauč. Trljali smo se jedno o drugo, znači ukupno se protrljao pet puta i napravio toliko poteza i doživeo je orgazam. Nije ni došlo do pravog seksa. A nismo bili tinejdžeri.

Prekidi duži od samog seksa

To se dogodilo prošlog vikenda i bio je to naš prvi seks. Predigra je trajala dugo i uključivala baš svašta, a kada smo došli do seksa – katastrofa. Stavio ga je unutra i izvadio napolje za tačno 20 sekundi. To je ponavljao valjda 100 puta, jer je bio „preblizu“ unutra. Htela sam da poludim. Pomislila sam, neka samo brzo završi, biće drugi put duže, ali ne… Na kraju me je vagina toliko pekla i bolela, bilo je suvo i iziritirano. Ne samo da nisam bila zadovoljena, već sam završila u bolovima.

