Naučnici dokazali: Najbolja i najlošija poza u seksu za ženski orgazam, jedna je potpuno iznenađenje

Istraživači jedne privatne njujorške ginekološke klinike, došli su do zanimljivih saznanja, procenjujući povezanost između različitih koitalnih položaja i njihove sposobnosti da dovedu ženu do vrhunca.

Misionarska je na glasu kao najdosadnija poza u seksu, ali bi nakon ovog naučnog otkrića upravo ona mogla postati novi favorit žena.

Istraživači privatne ginekološke klinike New H. Medical u New Yorku otkrili su da je isprobana i istinita metoda – s muškarcem na ženi čiji su bokovi naslonjeni na jastuk – najbolji način da se dotok krvi u klitoris postigne i dođe do vrhunca, prenosi NYP.

Lekari su koristili ultrazvučni skener za merenje protoka krvi na testiranom paru u nekoliko položaja po 10 minuta.

Položaji su uključivali kaubojku, lotus, misionarski i ‘doggy’.

Prema snimcima, položaji licem u lice uopšteno su poboljšali protok krvi u klitorisu, što je dovelo do boljih orgazama.

Uprkos bezbrojnim dostupnim vodičima koji govore o tome kako ugoditi partneru, tim istraživača, predvođen dr. Kimberley Lovie, imao je za cilj da reši nedostatak ‘naučnih istraživanja koja procenjuju povezanost između različitih koitalnih položaja i njihove sposobnosti da proizvedu ženski orgazam.

Na primer, doggy poza proizvodi najmanju količinu direktnog kontakta s klitorisom, i rezultuje zanemarivim povećanjem protoka krvi u poređenju s položajima licem u lice, napisali su istraživači.

Jastuk se pokazao kao ključan za maksimalan užitak zbog dubljeg prodiranja.

– Jastuci koji se prodaju za ovu namenu, često nazivani ‘seks jastuci’ ili ‘jastuci za pozicioniranje’ obično su čvrsti i klinastog oblika, omogućujući precizniju i dosledniju angulaciju karlice od uobičajenih jastuka za krevet – objasnili su stručnjaci.

Ipak, primetili su i da rezultati među ženama mogu varirati obzirom da ne doživljavaju isti nivo stimulacije u svakom seksualnom položaju.

