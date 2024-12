Naučnici otkrili da postoje dva tipa seksualne strasti: Kakva je vaša?

O seksu se danas sve više priča, ali uz to dolazi i širenje zabluda o tome kakav bi seks trebao da bude, koliko dugo treba da traje, koliko često treba da imamo seks i kako. U svemu tome vrlo je lako izgubiti misao da je najvažnije imati zdrav odnos sa svojim seksualnim životom, bez obzira na savete i iskustva drugih. Nova studija objavljena u časopisu Archives of Sexual Behavior analizirala je dve vrste seksualne strasti: jednu koja vas ispunjava i drugu koja vas ne ispunjava, piše Times of India.

Opsesivna seksualna strast: Ovo je vrsta strasti u kojoj je ljubav prema seksu „ugrađena“ u osobu, ljudi osećaju ‘pritisak da odaberu nešto, prisvoje vrednosti i ponašanja kako su naučili“, kaže studija. „Osoba koja se oseća prinuđenom da se oblači na određeni način, onako kako društvo promoviše da je „dobro“ i da na seks gleda kao na funkciju koju definiše društvo – npr. ‘mora biti strastven i dugotrajan.’

Kao primer naveli su muškarce koji agresivno ‘traže’ seks kako bi se uklopili u svoje društvo ili žene koje traže isto kako bi se osećale željeno i dobile potvrdu od svog okruženja. Važna kategorija su i oni koji misle da moraju da vode ljubav kako bi održali svoju vezu ili brak u životu, a partnera srećnim. Ispitali su više od 700 ljudi i otkrili da je opsesivna strast povezana sa manje zadovoljstva, manje povezanosti sa drugom osobom. i više ljubomore.

Skladna seksualna strast: Kada osoba uživa u ovoj vrsti strasti, njena ljubav prema „akciji ispod čaršava“ nema nikakve veze sa onim što veruje da bi „trebalo“ da uradi i oseća, već pre sa njihovim istinskim željama. „Ovo je kada ljudi sami odlučuju o seksualnosti i pridržavaju se vrednosti i ponašanja koji su im važni i u kojima uživaju“, tvrdi studija. U ovom slučaju, dve osobe su više povezane, imaju čvršću vezu i manje su zainteresovane za promenu seksualnih partnera.

Kada su ih stručnjaci pitali koje asocijacije im padaju na pamet kada pomisle na seks, većina je odgovorila: ‘intimnost, ‘briga’ i ‘veza’. S druge strane, oni u prvoj kategoriji su prvo povezali eksplicitne reči kao što su: ‘penis’, ‘grudi’ i ‘vibrator’. Naučnici su naglasili da status veze – da li smo sami ili imamo partnera, ne utiče na našu vrstu seksualne strasti.

(Večernji list)

