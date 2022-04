Brojka će vas iznenaditi: Naučnici otkrili koji je idealan broj seksualnih partnera

Naučnici otkrivaju koliko seksualnih partnera je idealno da imate u toku života

Ne samo što broj partnera i dalje spada u tabu teme na ovim prostorima, nego se odgovori uglavnom kriju ko zmija noge. I dok sa jedne strane imamo hvalisavce koji su “obrnuli pola grada”, što ih neretko čini “glavnim facama” u društvu, za dame se uglavnom smatra da im ne priliči veliki broj partnera. Ako pre svega postavimo pitanje zašto je broj partnera uopšte i bitan, pored “vežbom do savršenstva”, dolazimo i do nekih dubljih tema – počev od zdravstvenih pa do psiholoških apsekata.

U anketi na sajtu Illicit encounters, jednom od vodećih britanskih sajtova za upoznavanje, koja je obuhvatila preko hiljadu ispitanika, postavljeno je samo jedno pitanje “Koliko ljubavnika / ca bi voleli da su partneri imali vas”?

Skoro 40% žena i muškaraca, složili su se u mišljenju da je idealan broj između 8 i 12 seksualnih partnera. Sve preko broja 20, ispitanici su procenili kao preterano. Oba pola su presudila da je zlatna sredina najbolja, odnosno, da je 10 partnera sasvim dovoljno.

Još jedna studija, sprovedena na 33 000 ispitanika, pokazala je koliki broj partnera imaju mladi ljudi pre nego što zađu u srednje godine. Iako možda mislite, da sve o čemu mladi razmišljaju je seks, studija je pokazala da je današnja omladina više fokusirana na razvoj i profesionalno usavršavanje.

Helen Fišer, antropolog na Univerzitetu Radžers, istakla je da je studija pokazala da će današnja omladina u proseku imati oko osam partnera, dok će njihovi roditelji do kraja života imati između deset i jedanaest, a čak jedan od troje 20-godišnjaka nikad nije imao seksualni odnos. Dodala je da, iako imaju malo godina, većinom je na ceni posvećenost partneru i shvatanje rizičnog ponašanja.

Profesor Klark Džefri Arnet, istakao je ga ovakvi rezultati ne iznenađuju, jer su današnje generacije odrasle znajući za HIV i AIDS ali i mnoge druge bolesti. Kad su njihovi roditelji bili njihovih godina, te bolesti nisu postojale, a bezbrižna ljubav bila je dobra ideja i dodao da mladi koriste kondome u meri u kojoj njihovi roditelji nikad nisu.

