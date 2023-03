Naučnici su otkrili: U ovo doba su muškarci najviše raspoloženi za seks!

Jedno istraživanje u kojem je učestvovalo hiljadu muškaraca otkrilo je da su oni najraspoloženiji za seks upravo tokom zime. Rezultati su pokazali da je svaki pet dao odgovor da bi zimu radije proveo sa devojkom, nego sam. Takođe, oni su bili iskreni i priznali da im je i te kako potrebna nežnost, romantika i prisnost.

Stručnjak za veze Račel Susman objašnjava zašto su muškarci veoma emotivni tokom zime, ali i zašto su tada najviše raspoloženi za vođenje ljubavi.

“Koliko god leto i činjenica da su slobodni uzbuđuje muškarce, i tada obično gledaju kako da izbegnu emotivne veze da bi mogli da rade ono što žele, toliko im je zimi neprihvatljiva emocionalna i seksualna praznina, uglavnom jer se, kao i žene, tada osećaju usamljeno”, kaže ona.

Međutim, ona kaže da se iza svega toga krije činjenica i da devojke tokom zime nose više slojeva odeće, drugačije se oblače nego leti, što može da isprovocira i potpali maštu kod muškaraca.

“Zimi je muškarcima mašta na višem nivou jer imaju potrebu da dočaraju šta se sve krije iza svih tih slojeva odeće na ženi”, kaže Susman.

Prema istraživanju objavljenom na blogu The Psychology of Human Sexuality, naučnici su otkrili da se privlačnost žena kod muškaraca menja tokom godine. Oni su zabeležili primetno povećanje nivoa uzbuđenja od decembra do februara.

Muškarci su tokom zime prijavili porast privlačnosti prema svojim devojkama. Kao razlog navodi se da ljudi imaju tendenciju da požele ono što im nije lako dostupno, a tokom zime je koža često pokrivena, što kod muškaraca izaziva maštu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.