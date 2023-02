Nažalost, i to se dešava: Ovo su najgore reči koje su partneri čuli tokom seksa

Svi se nekada osetimo nesigurno, ranjivo i nespretno, pa nam izleti nešto što ne bi trebalo. Bez obzira na to da li ste u dužoj vezi ili se sa nekim viđate isključivo zbog seksa, svi se ponekad osećamo ranjivo, nesigurno i nespretno, u situacijama kada treba da se „ogolimo“ pred nekim, pa tako vrlo lako može da se dogodi da neko izgovori ono što ne treba.

Jedan portal je objavio svedočenja nekoliko pojedinaca koji su, tokom seksualnog odnosa, čuli najgore stvari, prenosi 24časa.rs.

„Sviđa ti se kad te povredim“

„Izlazio sam sa tom ženom mesec dana. Naš seksualni život je bio lep i zdrav. Sve je bilo dobro dok me jedne večeri, tokom seksa, nije bez upozorenja udarila u lice i izgovorila gore navedene reči. Bio sam u totalnom šoku, ne znam da li me je više šokirao šamar ili reči. Nikada joj nisam rekao da volim bol“, rekao je 37- godišnji Matijas.

Dodao je da je njegova partnerka to pretpostavila i napravila nešto intenzivno bez pristanka.

„Imali smo odnos pun ljubavi, pa sam pretpostavio da je to napravila u afektu. Nekoliko dana kasnije je to ponovila. Tada smo raskinuli. Bio je to početak nove navike koja mi se nije svidela. Nekoliko godina kasnije sam bio sa drugom ženom koja je počela da češka krastu koju sam imao na nosu i ponovila istu rečenicu kao moja bivša. Pričali smo ranije o bolu i zadovoljstvu, pa sam joj rekao da mi ne smeta malo bola. Ona je nastavila da čeprka po krasti“, rekao je on.

„Jače, tatice!“

„Pre nekoliko godina sam bio na festivalu i upoznao devojku koja mi je odmah rekla da me smatra privlačnim. Bio sam pijan i svidela mi se pažnja, mislio sam da i ona dobro izgleda“, počeo je svoju priču Idris. Razgovarali smo oko 15 minuta pre nego što me je pitala da li želim da idem kući sa njom, dodao je.

„Bilo je kasno kada smo došli kod nje, a stvari su se brzo odvijale. Dok sam se trudio oko nje, promrmljala je nešto tiho. Nisam hteo da situacija bude neprijatna, a nisam mogao da ne kažem ništa, pa sam samo promrmljao: „Ha?“. Tad je odgovorila: „Jače, tatice!“ Osetio sam se neprijatno i nisam mogao da nastavim, otišli smo da spavamo. Ujutro smo razmenili brojeve i popili kafu nekoliko dana kasnije. Niko od nas nije pominjao ono što se desilo, ali više se nikada nismo videli“, ispričao je 27-godišnji Idris.

Tišina

„Moja bivša je bila jako tiha tokom seksa, što je bilo prilično neprijatno, jer nikada nisam znao da li joj se sviđa to što radimo ili ne. Neki ljudi su tihi tokom seksa, ali ona je baš ćutala. Bez razgovora, bez stenjanja, bez smeha. Pokušao sam da razgovaram sa njom, ali se jako uvredila. Shvatili smo da oboje treba da nađemo nekoga sa kim nam je prijatnije“, otkrio je 29-godišnji Tim.

Promenićeš mišljenje

„Prošlog leta sam se viđala sa dosta mlađim tipom. Viđali smo se nekoliko puta nedeljno, večerali, pili vino i išli u krevet zajedno. Seks je bio jako opušten i otvoren, gledali smo porniće, igrali uloge, pričali o fantazijama i ranijim iskustvima. Nismo imali mnogo toga zajedničkog mimo seksa, ali tu smo bili odličan spoj“, rekla je Sofia.

Ili je bar tako mislila, dodaje. Jednog dana ju je upitao da li je sigurna da ne želi analni seks.

„Nedugo pre toga smo razgovarali o tome. Rekla sam mu da sam probala par puta u prošlosti, ali da ne želim to da ponavljam, jer mi se ne sviđa. Bio je razočaran, ali je poštovao moj stav. Te večeri sam shvatila da je od našeg razgovora razvio fiksaciju na analni seks. Shvatio je da postoji nešto što ne želim i ubedio je sebe da će promeniti moje mišljenje. Rekao mi je da će mi biti drugačije s njim i da, kada kažem ne, zapravo mislim da. Mislim da je za sebe mislio da je super i seksi, ali u stvarnom životu ne možete nekome tako nešto da kažete. Možda je želeo da se dokaže, da igra ulogu dominantnog muškarca, kako bi nadoknadio razliku u godinama i iskustvu. Prestali smo da se viđamo sedam dana kasnije“, ispričala je 34-godišnja Sofia.

Telo devojčice

„Imaš telo devojčice, to je kao da imam seks sa maloletnicom, samo što je legalno, tip koji mi je to rekao bio je moj prvi pravi dečko, a bili smo zajedno godinama. Imao je običaj da svako malo to izjavi, što je dovelo do toga da sam obolela od anoreksije. Ono što najviše zabrinjava u vezi sa tim komentarima, osim što su potpuno pedofilne, jeste to što sam ih ja shvatala kao kompliment. Očajnički sam želela da me voli. Naš odnos je bio toksičan. Jednog dana mi je rekao da mu se sviđa činjenica da nisam seksualno iskusna jer „može da me oblikuje onako kako on želi“. Iako me je to šokiralo, plašila sam se da bilo šta kažem, da ga ne bih izgubila. Trebalo mi je 15 godina da shvatim koliko je ta veza uticala na ostatak mog života“, prepričava Ejselin.

Dodala je da je njeno samopouzdanje uništeno i da je to uticalo na njenu seksualnost. Tvrdi da je dugo bila fokusirana samo na ono što se od nje očekuje, što će zadovoljiti partnera i što će ispuniti njegove fantazije. „Sada je oženjen i ima dvoje dece. Ponekad razmišljam o tome da mu pošaljem mejl i kažem mu sve o posledicama koje su ostale. Ne mogu više to da nosim u sebi“, istakla je 35-godišnja Ejselin.

