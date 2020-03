Ne nadajte se previše: Ako radite ovo, veza vam je osuđena na propast

Nova ljubavna veza uvek je uzbudljiva, intrigantna i strastvena. Međutim, dok pokušavate da se bolje međusobno upoznate, uprkos entuzijazmu, treba obratiti pažnju na ono što se događa na početku veze kako ne bi patili u budućnosti.

Svoj privatni život ostavili ste po strani

Na početku veze obično se prestanemo družiti i komunicirati sa starim prijateljima, a često zbog njih znamo zapostaviti i porodicu. Budući da ćete vremenom postati ovisni o partneru on bi mogao izgubiti interes za vas jer ćete mu postati sijenka.

Tolerirate mu loše ponašanje

Nepoštivanje vašeg ličnog prostora, nepristojne šale, prijetnje raskidom, kritikovanje vašeg izgleda, agresivnost i sve ovo mu tolerirate? Ako previše zanemarujete ove znakove buduće toksične veze jednog dana ćete shvatiti da ste uložili mnogo svog vremena i energije u nekoga ko se loše ponaša prema vama.

Ne mirite se s prošlošću

Neke stvari je bolje ostaviti u prošlosti. To uključuje i vaše poređenje starog s novim partnerom. Previše često spominjanje bivšeg partnera može biti jako neprijatno. Možda će on početi da se upoređuje s vašim prošlim partnerima i to će vam pokvariti odnos.

Idealizujete partnera

Svi smo ljudi i svi ponekad pogrešimo. Međutim, neki ljudi su skloni idealizovanju partnera. Svi oni kasnije plaćaju za svoje ružičaste naočare. Morate da shvatite da je vaš partner samo obično ljudsko biće, baš kao što ste vi.

Pretvarate se da ste neko drugi

Iako uvek želimo sebe da predstavimo u najboljem svetlu, ne smete lagati kako biste impresionirali partnera. Laži itekako mogu pokvariti odnos s partnerom. Zapamtite male laže stvaraju velike.

Pokušavate da kontrolišete partnera

Pokušaj da preuzmete kontrolu nad životom svog partnera znak su da imate ozbiljnih problema s poverenjem. Problemi s poverenjem dovode do velikog problema s ljubomorom. Ukoliko želite da ga kontrolišete, partner će osećati da želite da narušite njegov svet i da pokušavate da eliminišete stvari koje su mu bitne. Kao rezultat toga partner vas može ostaviti

Zanemarujete razlike

Imati slične osnovne vrednosti presudno je za dugotrajan i zdrav odnos. Međutim, različitosti partneri često ignorišu na samom početku veze, a vremenom one počinju da im smetaju. Ako na vreme ne utvrdite ove razlike one mogu biti kobne za vašu vezu.