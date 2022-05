Neke žene dožive vrhunac u snu, evo kako je to moguće

Upravljanje emocijama je prvi korak na putu do višestrukih orgazama – na to se kasnije nadovezuje izgradnja uzbuđenja. Sledeći korak je učenje kako se opustiti. Dublji orgazmi su vrlo intenzivno stanje oslobađanja, pa morate biti spremni zaroniti u nepoznato i prepustiti se.

Muškarcima prosečno treba tri do sedam minuta da dođu do vrhunca, a ženama 10 do 20 minuta. Zato je predigra ženskom polu izuzetno važna.

– Neke žene mogu da dožive orgazam dok spavaju, tokom erotskog sna – kazala je dr. Šeri Ros pa objasnila da, iako nema fizičke stimulacije, protok krvi u genitalijama tokom seksi snova se povećava kao i tokom stvarnog vođenja ljubavi, a to lako može dovesti do vrhunca.

– Orgazam postoji u našem umu jednako kao u našem klitorisu ili bilo kojem drugom delu našeg tela – kaže Holi Ričmond, psihološkinja i seksualna terapeutkinja.

Ljudi osetljivijih noseva imaju bolja seksualna iskustva

Istraživanje objavljeno u Archives of Sexual Behavior otkrilo je povezanost osetljivosti nosa na mirise sa užitkom u vođenju ljubavi. Ljudi osetljivijih noseva imaju bolja seksualna iskustva. Žene koja su jako osjetljive na neugodne mirise sklonije su da imaju više orgazama od onih kojim osećaj mirisa nije toliko oštar.

Istraživači kažu da njuh nije nužno povezan sa seksualnom željom ili izvedbom u spavaćoj sobi, ali postoji pozitivna korelacija između pojačanog osećaja mirisa i ugodnijeg seksa i češćih orgazama. Telesni mirisi mogu poboljšati seksualno iskustvo.

Muškarce jako uzbuđuju žene dubljeg glasa

Univerzitet Albright napravilo je 2014. godine istraživanje na temu – mogu li žene svojim glasom svesno manipulisati i zvučati privlačnije? Ispostavilo se su muškarcima seksepilne žene dubljeg, pomalo zadihanog glasa, odnosno kada im se glas polako produbi jer im to signalizuje da je zainteresovana.

Istraživači napominju kako to ne znači da u startu preferiraju žene dublje glasa, već, kada im glas počne zvučati dublje, to ih uzbuđuje i dobijaju signale kao da imaju šanse kod nje, prenosi Health.

