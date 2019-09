Nekoliko dana pred venčanje shvatila je da on nije taj, NE IGNORIŠITE ove znakove

Ana (32) se našla u ovakvoj situaciji, a razgovor sa savetnicma za brak joj je pomogao da razbistri misli i shvati šta zaista želi…

Planiranje venčanja može da bude izuzetno stresno, posebno ako planirate veliko venčanje. Takav stres može da dovede do pitanja na koje možda ranije ne biste ni pomislili: Želim li zaista da se udam?

To pitanje nije neuobičajeno i sa njime se susreće velik broj budućih mladi. I dok je nekima od njih jasno da je u pitanju samo strah od novog i nepoznatog, strah od promena koje uključuju ne samo novo prezime nego i selidbu i započinjanje potpuno novog života, kod drugih je ovo pitanje znak za ozbiljnije razmišljanje.

Najvažniji savet psihologa je: „Brak nije nešto u šta treba juriti“.

Razgovarajte sa partnerom

Ako vam kroz glavu prolazi pitanja o tome da li ste zaista spremni na brak, velike su šanse da se to pita i vaš partner. Ulazak u brak nije dečija igra i zato tome treba ozbiljno pristupiti. Iskreno recite partneru kako se osećate, čega se bojite i upitajte ga da li se i on oseća slično.

Možda vas iznenadi to da se sva ta pitanja vrzmaju i njegovim mislima. Ujedno će vam biti lakše jer znate da niste sami u tome, a zajedničkim razgovorom možete da shvatite da li je to u vašem slučaju samo normalan deo svadbenog stresa.

Zatražite savet prijateljica koje su već bile u takvoj situaciji

S obzirom na to da se sa ovakvim dilemama susreću mnoge buduće mlade, kako se sve više bliži Dan D, velika je verovatnoća da se sa time borio i neko iz vaše okoline.

Razgovarajte s onom ženom u koju zaista imate poverenja i pitajte je kako se ona nosila sa tim.

Zapitajte se gde i sa kim vidite za 10 godina

Ako se za deset godina od današnjeg dana vidite sa partnerom sa kojim planirate venčanje dileme nema.

Ali šta ako već i sada teško možete da zamislite budućnost sa njim? Šta ako ne podržava vaše snove ili vašu želju o upisu dodatne edukacije smatra gubljenjem vremena? To je jasan znak da morate ozbiljno razmisliti o tome da li ste doneli ispravnu odluku.

Proverite da li vi i partner i dalje želite iste stvari

U dugim vezama, posebno ako one traju od srednjoškolskih ili ranih studentskih dana pa sve do sada, nije neuobičajeno da partneri naprosto odrastu u suprotnim smerovima. Sve je to deo odrastanja i sasvim je normalno da više niste ista osoba koja ste bili na početku veze pre deset godina. Isto se događa i sa vašim partnerom.

Iako je uzbuđenje oko prosidbe, sjajnog prstena, odabira vjenčanice i planiranja velikog dana u sebi imalo čarobnu notu o kojoj sanja velik broj žena, venčanje je samo jedan dan, a nakon toga sledi stvaran život.

Zato ne dajte da vas zavede glamur venčanja, nego potvrdite da i vi i partner i dalje imate jednake životne vrednosti, da li i dalje težite jednakim ciljevima i da li vam je međusobna sreća i dalje na prvom mestu.

Ne treba posebno naglašavati da uz sve to mora biti prisutna velika ljubav i poštovanje.

Ako je potrebno, promenite planove

U slučaju da vam je razmišljanje o svim navedenim savetima otvorilo Pandorinu kutiju, pa zaista niste sigurni da li trebate da se udati, bolje je da odustanete dok još ima vremena.

Zaključak je da se nikako ne smete udati zbog roditelja, mišljenja okoline ili zato što su već sve vaše prijateljice u braku.

Udajete se zbog sebe i to trebate da učinite samo ako ste potpuno sigurni u svoj odabir i čvrsto stojite iza svoje odluke. Brk može da bude najlepše životno putovanje, ali mora da bude započeto sa stopostotnom sigurnošću i verom u srećan kraj.