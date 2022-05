Nemojte to raditi: Pet nerealnih ciljeva koji će uništiti svaku vezu ili brak

Očekivanja su normalna stvar i svi ih imamo u raznim aspektima života pa tako i u vezama. Na samom početku veze, kada hormoni preplave naše telo, osjećamo se kao da lebdimo, osećamo se neverovatno dobro.

Želimo pa i očekujemo da će taj osećaj zaljubljenosti trajati ceo život. Međutim, u stvarnosti ta osećanja u nekom trenutku počinju nestajati pa se mnogima na trenutke učini čak i da ih druga strana ne voli.

To ipak verovatno nije istina. Istina je da ljubav postaje stabilnija, dublja i promišljenija, a ako želite zdrav odnos koji će trajati to kraja života onda morate prihvatiti tu novu stvarnost.

Između ostalog, ako ona postoje, morate da se rešite nerealnih očekivanja koja vrlo često dovedu do problema u vezi pa i do njenog kraja. U nastavku smo izdvojili pet nerealnih ciljeva, odnosno očekivanja koja uništavaju veze čak i pre nego što dobiju priliku da napreduju.

1. Moram stalno da budem u centru njegove pažnje

Kada muškarac osvaja ženu, učiniće sve da je i osvoji. Vodiće je u bioskop, na večere, izlete, raditi šta god ona želi kako bi održao bliskost… Jednom kada cilj postigne prelazi na druge važne stvari poput, na primer, zarađivanja novca za njih dvoje.

U tom trenutku moguće je da ćete se vi osetiti kao da vas partner zanemaruje ili da mu nije stalo jer najednom niste u centru pažnje u svakom trenutku. Istovremeno, ako se žalite na te stvari, druga strana može da pomisli da je ne cenite dovoljno.

Bitno je zato znati da svi imamo obaveze koje moramo ispuniti, uključujući posao, porodice i prijatelje. Svaka ta stavka važna je za obogaćivanje naših života.

Zato pronađite stvari koje će i vas zabaviti, a da nemaju nužno veze s vašim partnerom. To je realnost u kakvoj „žive“ zdrave veze u kojima ćete, naravno, odvajati i vreme za vas dvoje. Na primer, možete odrediti da je subota vaš dan koji ćete provoditi zajedno.

2. Ako me voli, mora da mi čita misli

Ovo je uobičajena misao u nezdravim vezama. Ali – zar ne zvuči ludo? Znate li vi o čemu razmišljaju vaše prijateljice, deca, porodica… Verovatno ne, ali ih volite.

Očekivati da nam druga strana čita misli je nerealno i štetno za vezu. Ako očekujete neke stvari, onda iznesite svoja očekivanja. Ako na primer očekujete da vam vaš partner pomogne u čišćenju, recite mu to, umesto da se svađate jer se on nije setio da sam to uradi.

Komunikacija je ključna. Bitno je steći naviku da tražite ono što trebate, da objasnite svoje želje detaljno i da kažete šta bi vam značilo njihovo ispunjenje. Srećne veze i brakovi su oni u kojima su partneri svesni i pružaju povratnu informaciju.

3. Morate se slagati jedno s drugim uvek i stalno

Očekivanje da ćete se sve vreme slagati jedno s drugim nije realno. Istina je da mnogi ljudi izbegavaju konfrontaciju jer se boje izopštavanja ako pokažu neslaganje, ali istina je i da svi imamo različite pozadine, uverenja i misli i u redu je ako se neko s njima ne slaže.

Osobu bi zapravo trebalo više ceniti i prihvatati ako se ne slaže uvek s vama jer je to teži put od slaganja. Bitno je da naučite da se složite da se ne slažete i da ne uveravate drugu stranu da mora drugačije da razmišlja. Naravno, neslaganje oko nekih temeljnih vrednosti ipak je ozbiljniji problem i to su stvari oko kojih je, u trenutku kada veza postane ozbiljna, bitno razgovarati kako kasnije ne biste imali velikih problema.

4. Veza mora da bude i biće laka

Veze nisu lake, veze su izazovne, menjaju se s godinama, a sama ljubav nije dovoljna za uspeh. Možda će vam se na početku sve činiti lakim ili jednostavnim, ali nakon nekog vremena morate se odreći očekivanja da sve mora biti lako, jer ne mora.

Kada postanete svesni realnosti u kojoj nije svaki trenutak idealan i vaša veza krenuće u boljem smeru, a celo to vreme ključna je zdrava komunikacija, piše Zadovoljna.hr.

5. On zbog mene mora da se promeni

Budimo iskreni, svi u nekom trenutku poželimo da se druga strana promeni u nekim stvarima. Međutim, očekivanje da se druga strana promeni samo zato što vi mislite da nešto nije dobro je na neki način pokazivanje nepoštovanja. Osoba se menja onda kada ona sama želi da se menja, a ne treba da se menja kako bi se uklopila u vaše kalupe.

Zaključno, zdrav odnos ne znači i u svakom trenutku savršen odnos, a kada prestanete da očekujete nerealne stvari, povećaćete mogućnost da vaša veza traje i napreduje u godinama koje dolaze. Naravno, sve navedeno važi i za jednu i drugu stranu.

