Mnogi su drugačije mislili – Evo kako žene vrednuju veličinu muškog ponosa i da li im je zaista bitna!

Pitanja i nedoumice oko intimnih odnosa nikad ne mogu da dosade i ne bi trebalo.

Što se više edukujemo i pričamo o sopstvenim ljubavnim potrebama, to ćemo više da znamo i budemo svesni potencijalnih problema i rešenja.

„Ljudi, dosta je politike. Hajdemo malo na stare teme. Devojke, recimo da se nalazite sa nekim dečkom. Upoznajete se sa njim. Verovatno se trudite da pokažete koliko ste atraktivne i ističete svoje atribute. E sad mene zanima. Koliko bi vi volele da znate koliko veliki alat ima taj momak sa kojim se nalazite pre nego što uđete s njim u ozbiljnu vezu. Da li pokušavate da procenite njegovu veličinu?“, otvoreno je pitao jedan muškarac iz Hrvatske.

„Fun fact: dubina materice se razlikuje od žene do žene. To jest, visina/dubina grlića materice varira od žene do žene. Ima žena s jako niskim grlićem maternice kojima više odgovaranju manji muški polni organi. U suprotnom može da bude bolno. Takođe ženama koje imaju visok grlić maternice, prirodno će odgovarati veći polni organ“, napisao je on.

Sledeći korisnik se složio da je bitnija tehnika i anatomsko podudaranje, mnogo više nego veličina muškog polnog organa.

„Nije bitna dužina štapića, već koliko je čaroban. Lep pozdrav“, našalio se jedan muškarac, dok je jedna žena istakla da je njoj veličina uvek bila važna kod muškaraca. Međutim…

„A onda sam se zaljubila u čoveka s manjim, i pomirila se sa sudbinom. Volim ga već 8 godina bez obzira na veličinu“, nastavila je dalje. Bilo je i onih koji su smatrali da je dužini vizuelno atraktivna, dok je širina bitnija. Isto tako, bitne su izdržljivost i psihofizička atraktivnost muškarca.

Jedna žena je šokirala sve na popularnom društvenom forumu kada je navela da pripadnice lepšeg pola uglavnom znaku kolika je veličina i pre nego što pogledaju. Prema njenim rečima, dovoljan je samo pogled u šaku. „Nikad me ta metoda nije izneverila“, napisala je ona.

I zaista, jedna teorija u koju mnogi veruju je ona o vezi između prstiju i dužini muškog polnog organa. Kraći kažiprst u poređenju sa domalim prstom povezan je sa većom alatkom. Ovo je poznato kao odnos druge i četvrte cifre, a broj se dobija tako što se dužina kažiprsta podeli sa dužinom domalog prsta. Što je kažiprst manji, to je manja razmera, a samim tim i muški polni organ.

Šta vi mislite?

(Espreso / Mondo)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.