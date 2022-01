Nije samo zbog manjka seksa: Evo zašto ljudi ZAISTA varaju svoje partnere!

Priča o preljubi nikada nije jednostavna

U većini slučajeva, uzroka za preljubu ima koliko hoćete, samo je pitanje koji od razloga ćete izdvojiti kao najvažniji.

Naravno, kada se radi o ljubavi, nikada ne treba generalizovati stvari. Svaka veza je jedinstvena, a to se odnosi i na priču o varanju.

A preljubnici mogu da budu, verovali ili ne, i dobri ljudi.

– Dobri ljudi koji prevare partnera bude se noću, imaju osećaj krivice, i pitaju se šta da urade i zašto se to događa baš njima – kaže Mira Kiršenbaum, autorka knjige “When Good People Have Affairs: Inside the Hearts & Minds of People in Two Relationships”.

Kiršenbaum, inače bračni i porodični terapeut, odlučila je da razotkrije da i dobri ljudi mogu da varaju, a ona i savetuje ljude kako da nakon prevare oba partnera pronađu put do srećnijeg i stabilnijeg ljubavnog odnosa. Dobri ljudi varaju zbog toga što su gladni ljubavi, a autorka to upoređuje s nezdravom hranom.

– Ako ste već duže vreme gladni, poželećete da pojedete neku brzu hranu, a nakon što je pojedete, osetićete krivicu i zažaliti što niste pojeli zdraviji obrok – tvrdi Kiršenbaum.

Čovek koji je nesrećan u vezi neće naći drugi izlaz, i za lošu situaciju u vezi okriviće partnera i iz očaja ga prevariti. U takvoj situaciji često preovlada nezadovoljstvo, pa partnera vidimo isključivo u negativnom svetlu, dok ljubavnika ili ljubavnicu vidimo samo u pozitivnom.

Kada odlučite da popravite stvari u vezi, sa stalnim partnerom ili s onim s kojim ste varali, morate da znate da ćete se suočiti s talasom ljutnje i povređenošću.

– Morate da pokušate da ponovo izgradite poverenje i da omogućite da se izabranici vašeg srca ponovo osećaju voljeno – kaže Mira Kiršenbaum.

