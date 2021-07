Nije svejedno: Najidealnije seksualne poze u odnosu na vaše godine

Od misionarske do poze 69, svako doba nosi svoju omiljenu ili najidealniju pozu u seksu, mišljenje je stručnjaka.

Kad ste u 20-im

U ovom životnom dobu, verovatno vam bolovi u leđima, kostima i zglobovima ne predstavljaju problem. A to znači da možete da se poigrate kako želite. Pripazite na preuranjenu ejakulaciju, pa izbegavajte misionarsku pozu i „doggy style“. To su poze u koje mogu da dovedu do preuranjene ejakulacije zbog dublje penetracije.

Ako vam je to problem, isprobajte pozu gde je žena gore, a muškarac leži, kako bi ona kontrolisala brzinu, dubinu penetracije i „odložila“ orgazam.

Stajaća kaubojka je još jedna dobra poza, samo što bi trebalo da budete u formi kako bi muškarac mogao da uzme ženu u ruke s nogama oko njegovog struka. Možete i da se naslonite na zid ili sto.

U 30-im godinama

U ovim godinama nema potrebe za usporavanjem tempa. Isprobajte „doggy“ s malim pomakom. Ako želite da izbegnete povrede, neka muškarac stoji, a žena neka se kolenima nasloni na kauč, a rukama na naslon.

U 40-im godinama

U ovom životom dobu već smo dovoljno sigurni u svom telu i to je najbolje vreme za isprobavanje novih poza i učvršćivanjem veze s partnerom. Dodatni plus je što ćete u ovim godinama verovatno imati i jače erekcije, ali možda će trebati malo više vremena da do nje dođe. Zato predigra igra važnu ulogu.

„Potrošite“ malo više vremena na nju. Isprobajte pozu „69“. Oralni seks neka vam bude najvažniji. Zbog toga je ova poza tu. Neka jedna osoba legne, a druga neka bude iznad nje tako da genitalije budu iznad ili ispod glave.

Žene u ovim godinama mogu da osete vaginalnu suvoću, pa malo dodatnog oralnog seksa nikome neće ići na odmet. A kako se oboje stimulišete u isto vreme, ovo je win-win situacija.

Možete da isprobate i sedeću pozu gde ste oboje okrenuti jedno prema drugom i sedite.

U 50-im godinama

U ovim godinama erektilna disfunkcija je čest problem. Istraživanja pokazuju da trećina muškaraca između 50 i 64 godine ima taj problem. Ovde su najbolje sve pozicije u kojima je muškarac gore kako bi sva krv došla do penisa i učvrstila erekciju.

„Čvrsta misionarska“ poza je dobar odabir. Muškarac je gore, a žena svoje noge obmota oko njegovog struka i čvrsto stisne. Još jedna dobra stvar je jutarnji seks, jer je tada erekcija najsnažnija.

„Obrnuta kaubojka“ – Ovo je dobra pozicija za one s visokim pritiskom, jer je žena gore i obavlja svu fizičku aktivnost, a okrenuta je leđima. Kako muškarac u ovom slučaju minimalno „radi“, krv će otići u penis, a ne u druge delove tela pa se smanjuju problemi s erektilnom disfunkcijom.

U 60-im godinama

Tu bi trebalo da se pazi na telo. Udobne poze će smanjiti rizik od povrede. Ako imate problema s bolovima u leđima, artritisom i drugim, verovatno imate problema s nekim pokretima.

Mogući su i problemi s održavanjem erekcije. Pokušajte s „mekanom penetracijom“. Penetrirajte s penisom koji još nije u potpunoj erekciji. Koristite lubrikant. Isprobajte pozu u kojoj oba partnera leže. Žena je okrenuta leđima prema muškarcu.

