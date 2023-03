Nije zato što vas ne vole: Razlozi zbog kojih čak i dobri muškarci varaju u stabilnom i srećnom braku

Muški mozak je znatno drugačiji od ženskog u pogledu stvari koje ih pokreću i koje su im na prvom mestu. Naime, u većini slučajeva neverstvo supruga ima manje veze sa sposobnošću i željom žene da održi brak, a više sa njim i njegovim ličnim nedostacima i nesposobnošću da sa njom komunicira.

Otkrivamo vam 4 razloga zbog kojih čak i dobri muškarci varaju u braku.

Muškarci su vrlo loši kada je u pitanju komunikacija u braku

Vaš suprug je možda zaista sjajan u mnogi oblastima, ali kada je u pitanju razumevanje njegovih vlastitih osećanja, a zatim i njihovo efikasno prenošenje vama, moglo bi se reći da pada na testu. Ako on na primer želi da vas dvoje imate više vremena za sebe, ili da češće vodite ljubav, on će možda pokušati da o tome sa vaša priča par puta, ali će brzo izgubiti strpljenje posebno ako vi ne pokažete spremnost da nešto po tom pitanju uradite. Samim tim on će postati ogorčen i u svojoj glavi će opravdati svoj postupak time što je bio „primoran“ da potraži nešto sa strane.

Muškarci imaju afere zbog svojih ličnih nesigurnosti

Mnogi oženjeni muškarci tvrde kako zaista vole svoje supruge i njihov zajednički život. Ne postoji ništa što zameraju svojim suprugama, kako po pitanju vođenja domaćinstva, tako i kada je seks u pitanju. Pa opet, oni neretko imaju nekog sa strane. Zašto? U ovom slučaju varanje nema nikakve veze sa ženom, već sa muškarčevom nesigurnošću. U takvoj situaciji on mora da dokaže sebi da „još uvek ima to nešto“ tako što će sebi pronaći ljubavnicu.

Muškarci pokušavaju da izbegnu sukobe u braku

Izbegavanje sukoba je usko povezano sa nesposobnošću muškarca da efikasno komunicira sa svojom suprugom. Umesto da razgovara sa vama o svojim osećanjima i potrebama, vaš suprug će odabrati da „ne ljulja čamac“ u kom se vozite. To bi značilo da će umesto neprijatne rasprave, potražiti drugu devojku koja je spremna da mu pruži ono što mu u braku nedostaje.

Muškarci traže put manjeg otpora

Kao što smo već istakli muškarci i žene različito razmišljaju. Dok ćete vi dotrčati do svog supruga sa svakom mogućom temom koja vam prođe kroz glavu, on će smatrati da nema smisla da vas uznemirava stvarima koje ga opterećuju. On želi da vaš brak bude skladan i da vi uvek budete nasmejani. Na kraju krajeva, ako pokrene neku „vruću temu“ on će morati da snosi posledice toga kada se vatra razbukta. U toj situaciji on svoje probleme nosi nekom van vašeg braka, a ujedno u naručju te osobe traži i svoje utočište.

