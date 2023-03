Nikada ne bi priznali, ali evo o čemu muškarci zaista razmišljaju posle seksa!

Bez obzira da li je reč o dugoj vezi ili šemi za jedno veče, nema devojke koja se makar jednom nije zapitala – o čemu on razmišlja nakon seksa?

U suštini muškarci su daleko jednostavnija bića od žena, i oni se ne zamaraju previše razmišljanjem nakon seksa, ili se makar ne bave nekim teškim temama. Pa opet, ponekad i u njima proradi taj mali crv sumnje da li su se pokazali kao dobri ljubavnici ili nisu.

Glavni razlog zbog kog žene brinu o čemu muškarci razmišljaju nakon seksa je taj što su žene kompleksna stvorenja koja vole sve da razlože na sitne detalje, ali i svakako žele da znaju da li su ispunile njihova očekivanja. Pitajući snažniji pol u kom smeru plove njihove misli nakon seksa, donosimo vam danas listu najčešćih tema, piše Ženski magazin.

Upravo sam vodio ljubav, kakav sam ja srećnik!

U trenutku kada endorfin i oksitocin počnu da struje njegovim telom, prva pomisao koja prođe kroz glavu muškarca je upravo ta – upravo sam vodio ljubav, kakav sam ja srećnik! Muškarci sebi ne uskraćuju mogućnost da uživaju u trenutku i ne misle ni na šta drugo. Bilo vam to teško za prihvatiti ili ne, ali činjenica je da muškarci nemaju naročito visoke standarde kada je u pitanju seks. Dovoljno je da ste vi voljni za to, i on je već spreman.

Pitam se da li je i ona uživala?

Ove misli se motaju po glavi muškaraca koji su u vezi sa devojkama sa kojima su upravo vodili ljubav. Ako je veza za jednu veče, muškarac se ne opterećuje naročito ovim pitanjem. Uvek je bilo i biće muškaraca kojima je stalo samo do svog zadovoljstva ali i onih koji su dovoljno empatični i brižni da brinu i za ženino zadovoljstvo.

Da li je ona stvarno doživela orgazam, ili je odglumila?

Lažni orgazmi su postali aktuelna tema, jer sve više žena priznaje da to redovno praktikuje u krevetu. Samim tim ne čudi da muškarci često nakon seksa vrte film u glavi i pokušavaju da odgonetnu da li ste zaista doživeli orgazam u toku vođenja ljubavi ili je sve bila samo gluma. Morate priznati da im nije lako, obzirom da su žene postale izuzetno dobre glumice.

Da li jedno od nas dvoje treba da ode sad?

Kada je reč o vezi za jednu noć, muškarac je u dilemi – ako se sve odigralo kod devojke u stanu, da li ona od njega sad očekuje da se spakuje i da ode ili? Iako su žene te koje obično vole maženje nakon seksa, mnogim muškarcima to ne prija, i radije bi pokupili svoje stvari čim pre i nestali u noći. S druge strane ako ste kod njega verovatno će tražiti načine da vas na kulturan način navede da odete kući.

Pitam se da li sam ja najbolji sa kojim je spavala?

Svaki muškarac želi da u očima devojke sa kojom vodi ljubav bude najbolji. U to nema sumnje. Konkurencija po pitanju testosterona uvek nekako nađe način da ispliva na površinu. I dok blaženo ležite u njegovom naručju nakon seksa on će verovatno da zaključi, pod utiskom upravo proživljene dobre akcije, da je definitivno on najbolji tip sa kojim ste ikad spavali.

