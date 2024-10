Niko neće da vam kaže ove 4 stvari o seksu posle 30-te, evo šta se menja

Najčešći problemi mladosti su za muškarce prevremena ejakulacija, dok je za žene poteškoće vezane za postizanje orgazma.

Ulaskom u 30-e stvari se menjaju, a ta promena nije nužno loša ni bolja – jednostavno joj se treba prilagoditi.

1. Potrebno je duže vremena za uzbuđivanje, ali i za vrhunac

Budući da je razina polnih hormona u telu manja, za očekivati je da „napaljivanje“ više ne traje nekoliko sekundi. Iako seksualni podražaj dolazi do mozga, potrebno je barem pet do deset minuta kako bi se telo dovelo do stanja prave uzbuđenosti.

Zbog toga je svakako bolje da predigra duže traje, a dobra vest za sve koji se žale da im seks s partnerom traje prekratko – to je da se sami čin u proseku produžuje od dve do pet minuta.

2. Orgazam je češći

Ovo se prvenstveno odnosi na žene, koje su češće zadovoljnije svojim seksualnim životom u 30-im nego u 20-im. Razlog za više i češće orgazme je bolje poznavanje sopstvenog tela i više samopouzdanja koje omogućuje i bolju komunikaciju s partnerom i njegovo „navođenje“ u krevetu.

Tako je nedavna studija magazina Top Sante pokazala da je 80 odsto žena u četrdesetim aktivnije i preduzetnije u seksu nego u 20-im.

3. Hormoni utiču na genitalije

Uticaj hormona, životnog stila, kontracepcije i raznih poremećaja vezanih za bolesti štitne žlezde, premorenost, depresiju i stres ima uticaj na sam seksualni život.

Žene u 30-im usled njih mogu iskusiti teže ovlaživanje zbog čega ne treba brinuti, već eventualno istražiti uzroke i olakšati stvari uz dužu predigru i lubrikante.

Kod muškaraca se može dogoditi slična stvar, mogu imati slabiju i ređu erekciju, što može biti posledica urinarnih infekcija, stresa i hormona.

4. Seksa je manje, ali više znači

Činjenica je kako se ljudi manje seksaju ulaskom u kasne 30-e, ali to ne mora značiti ništa loše, jer je posledica obaveza, roditeljstva i hormonalnih promena.

Ipak, istraživanja pokazuju kako preko 70 posto muškaraca i žena smatra da im je seksualni život postao kvalitetniji, seks se ne „odrađuje“ već se u njemu više uživa, ali i da se unosi više emocija.

