Obratite pažnju: 8 najvećih ubica braka

Advokati za razvode žive od tuđih propalih brakova, a u svojoj karijeri imali su prilike da se upoznaju sa najčešćim razlozima razvoda. Neke od znakova koji ukazuju na razvod moguće je ranije uočiti pa su advokati za „Huffington Post“ otkrili osam znakova za koje tvrde da označavaju kraj braka.

Osećaj nejednakosti

„Kada se na početku susrećem sa ljudima za savetovanje, često čujem da se muž ili žena ne osećaju ravnopravnima s partnerom u braku, pogotovo kad je reč o brizi o deci. Potrebno je uložiti vreme i energiju za slobodne porodične aktivnosti, posete doktoru i druženja.

Kad god neko ima osećaj da mu supružnik ne pomaže, dolazi do ogorčenosti, a kada to uključuje decu – postaje komplikovanije. Kad par dođe u moju kancelariju, znam da je pokušao sve da stvari budu bolje, ali nije bilo uspešno. Podnošenje zahteva za razvod braka je jedini način za koji veruju da će nešto popraviti“, kaže Puja A. Sačdev, advokat iz San Dijega.

Nedostatak iskrene komunikacije

„Nije problem ono što kažu jedno drugom, već ono što prećute. Problem se stvori, a niko od njih dvoje ne želi da učini nešto oko toga. Niko se ne bavi time. No problem ne odlazi, samo postaje dublji. Tada je bavljenje njim još teže jer obe strane još uvek zameraju prvi problem s kojim se nikada nisu suočile pa gurnu drugi problem pod tepih. Zatim i treći.

U nekom trenutku eksplodiraju nad nečim što se čini glupo i nebitno. Na kraju počnu da se svađaju oko svega, a ne govore iskreno ono što im zapravo jedino smeta“, kaže advokatica Karen Kovi.

Loš seks i gubitak intimnosti

„To su dve najveće pritužbe. Problem se svodi na to da se gubi veza između supružnika. Glavni je problem nedostatak komunikacije i nedostatak intimnosti. Ono što parovi ne uspevaju da shvate je da veza ne trpi onu: „Ja radim“ – ona zahteva svakodnevno ulaganje. Znam da zvuči banalno, ali važno je svakodnevno se povezivati sa supružnikom i deliti užitke poput ukusnog obroka ili šetnje psa“, ističe Lisa Helfend Mejer, advokatica iz Los Anđelesa.

Partner se povezao sa bivšom simpatijom na društvenim mrežama

„Nedavno su me klijenti obavestili da njihovi supružnici postaju ‘zavisni’ o društvenim medijima. Ipak, ‘zavisnost’ o društvenim medijima bila je samo simptom večnog problema – varanja. Supružnik je ‘lajkovao’ nečiju fotku, a to je eskaliralo u seksualne razgovore, slanje poruka i na kraju, sastanke licem u lice na kojima se ponovno zapalila iskra. Verovatno bi osoba na neki način pokušala da prevari partnera čak i bez društvenih medija. Dakle, ‘zavisnost’ je bila samo simptom krajnjeg pitanja: prevare. Neki parovi mogu da reše problem nevere, ali većina ne može – i to je ono što ih vodi u moju kancelariju“, objašnjava advokat Daglas Kepanis.

Supružnici postaju samo cimeri

„Ljudi često kažu da se uz supružnika više osećaju kao uz stranca, nego kao uz osobu za koju su se venčali. Klijenti često sebe opisuju kao ‘cimere’ i kažu da provode malo vremena u interakciji sa supružnikom“, navodi Karla Šif Doneli, advokatica iz Pitsburga.

Supružnik je postao sebičan

„Sebičnost se vidi na različite načine: kroz škrtost, neslušanje, emocionalnu neprisutnost, izbegavanje odgovornosti oko dece i slično. Supružnik nije svestan što njegov partner treba i želi. Oblik manifestacije sebičnosti razlikuje se od slučaja do slučaja, ali uvek se pojavljuje prilikom razvoda“, kaže advokatica Alison Paton.

Različit ljubavni jezik

„Dvoje ljudi mogu da se vole, ali ne i da se osećaju voljeno ako imaju drugačiji ljubavni jezik. To znači da, na primere, jedan supružnik želi da učini korisne stvari ili da kupuje poklone, a drugi žudi za dodirom, razgovorom i zajednički provedenim vremenom. Tada se primatelj ne oseća voljeno, a davatelj nepoštovano. Dolazi do svađa, nerazumevanja i nesklada. Otkrijte svoj ljubavni jezik: to vas može spasiti od odlaska u advokatsku kancelariju“, objašnjava advokat Denis A. Koen.

Supružnici se uzimaju zdravo za gotovo

„Na početku odnosa, ljubavnici se sviđaju jedno drugome i traže razne načine kako da se međusobno osvoje i zadrže. Ipak, nakon što je veza zaključena zavetima, mnogi se osećaju sigurno i manje ih brine da li je njihov partner srećan ili ne. Mnogi klijenti koji me angažuju kažu da su godinama bili nezadovoljni, da su čekali i čekali da se stvari poboljšaju pre nego što su dosegnuli svoju granicu.

Retko susrećem par koji se razvodi zbog iznenadnog ili jednokratnog događaja, poput afere na jednu noć ili jedne ružne svađe. Uz toliko uloženog u brak, često je potrebno puno više toga da dođe do tačke gde nema povratka. Kada ipak do toga dođe, tada često konačno shvate da bi bili srećniji da nisu u braku s tom osobom – ili kao što mi je neko jednom rekao, bili bi manje jadni“, zaključuje Rendal M. Kesler, advokat iz Atlante.