Od ovakvog muškarca bežite: 5 znakova otkrivaju da vas on samo iskorišćava

Kada zaljubljenost preovlada, imamo tendenciju da sve gledamo kroz ružičaste naočare.

Međutim veza može lako da se pretvori u katastrofu, ako vaša i osećanja vašeg partnera nisu na istim talasnim dužinama. Šta to zapravo znači? To što ste vi zaljubljeni do ušiju i mislite da je i on, uopšte ne mora da bude tako.

Nažalost postoje mnogi koji se u ljubavne veze upuštaju sa ne tako – časnim namerama. Kako bi znali da vas on samo ne koristi, obratite pažnju na sledeće znakove upozorenja.

Vi plaćate svaki put kada izađete

Nepisano je pravilo da bi makar na početku veze momak trebalo da plaća večeru ili piće koje popijete u gradu. Takođe ako želite da budete fer, vi biste svakako trebali da se ponudite da platite. Međutim ako vam se čini da se on baš nikad ne hvata za novčanik kada treba da se plati račun, to je znak da vas on samo koristi.

Traži vas samo kada mu je potrebni nešto od vas

Da li vam se čini ili je on uvek zauzet kada vam je potreban? S druge strane, kada njemu nešto zatreba, da li vas zove i vi ostavljate sve što trenutno radite i trčite da pomognete? Ovo je klasičan primer iskorišćavanja. Ni pod kakvim uslovima ne treba da budete sa nekim ko nije tu za vas kada vam je potreban.

Finansijski zavisi od vas

Dakle, ne samo da plaćate vaše izlaske, već i sve drugo u njegovom životu. Bilo da živite zajedno, pa je reč o računima, hrani i stanarini ili su u pitanju odlasci na koncerte, u bioskop, na kuglanje i sl, ako on finansijski zavisi od debljine vašeg novčanika, ovo je crvena zastavica koja vam poručuje da bežite iz takve veze.

Emocionalno vas ucenjuje

Da li vas vaša voljena osoba neprestano krivi za sve stvari koje mu u životu ne idu od ruke? Završavanje fakulteta, pronalaženje posla, zadržavanje posla? Ako je tako to je jasan pokazatelj emocionalne ucene, jer se vi osećate krivima za njegov neuspeh, iako nemate nikakve veze sa tim i ostajete sa njim ne bi li nekako ispravili stvari.

Nikada od njega niste dobili ništa na poklon

Suludo je i zamisliti sa zaljubljen mladić nema potrebu da svojoj voljnoj pokloni makar jednu ružu. O skupim poklonima nema ni potrebe govoriti. Ako od njega nikad ništa, pa ni najmanju sitnicu niste dobili na poklon, to je znak da mu nije stalo do vas. S druge strane ako sebe redovno obraduje novom košuljom, satom ili patikama, i očekuje od vas poklon za rođendan, Dan zaljubljenih, Novu godinu i sl, to je znak da vas samo koristi.

