Odgovorite na ova 3 pitanja, otkrićete kakav seks stvarno želite

Ova tri pitanja osmišljena su da vam pomognu da razmislite i otkrijete kakav seks zapravo želite.

– Svi mi imamo svoju kulturu, svoju prošlost, prijatelje, porodicu… ukratko, priličan broj uticaja. A svi ti uticaji mogu, bilo da smo toga svesni ili nesvesni, da „kreiraju“ neku vrstu pravila koja vas zapravo sprečavaju i ometaju u tome da imate dug, ispunjen i zadovoljavajući seksualni život – objašnjava seksualna terapeutkinja Britani Lakur, ističući da dobar seks proizlazi isključivo iz slušanja samog sebe i sopstvenog tela.

1. Koliko ste, tokom seksa, usredsređeni na ono što bi vaš partner mogao da misli o vama?

Ako je odgovor „nimalo“, to je odlično. No, mnogi od nas tokom vođenja ljubavi često misle o tome i pitaju se „Radim li to dobro?“, „Sviđa li se njemu to što činim?“, „Da li mu se sviđam?“ i slično. Procenjivanje i ocenjivanje samog sebe tokom seksa gotovo uvek utiče na zadovoljstvo u seksu. Ako je to vaš slučaj, Lakur predlaže da učinite sledeće pre nego što se stvari zahuktaju: tri puta duboko i polako udahnite (udah kroz nos i izdah na usta) te položite ruku na srce. Recite sebi samoj da volite sebe zbog svega onoga što jeste i zadržite taj osećaj tokom seksa.

2. Zašto činite ono što činite u seksu?

Jedan od najčešćih razloga zbog kojih ljudi odlaze kod seksualnih terapeuta su nepisana pravila o seksu, odnosno način na koja ih ljudi doživljavaju. To su predrasude poput „Muškarci ne vole ženama da pružaju oralni seks“, „Ako muškarac nije dostigao vrhunac, znači da nije uživao“ ili „Nema šanse da ću ikada pristati na seks u troje“. Kruti stavovi o seksu mogu da naštetite vašoj vezi, a činjenica da ste zapeli na razmišljanju o tome kakvo bi neko iskustvo trebalo da bude znači da zapravo propuštate sve ono što to iskustvo može da bude ako se opustite. Ako možete da se poistovetite sa svim tim, onda je vreme da pokušate barem malo da popustite na jednom od pravila za početak.

Na primer, možda bi „ni slučajno u troje“ moglo da postane „mogla bih da maštam o tome sa svojim partnerom“. Ne morate da napravite zaokret od 180 stepeni u svojim stavovima, samo ih malo smekšajte da vidite kako će to uticati na vaš seksulani život.

3. Da li imate svoju seksualnu karakteristiku?

„Ja sam probo-seksualna. Jednom ću baš sve probati u seksu“, rekla je Samanta u seriji „Seks i grad“, a ta izreka je, ne bez razloga, ostala upamćena. Mnoge žene imaju neku zamišljenu seksualnu karakteristiku u kojoj nastoje da istraju, a da toga nisu ni svesne. Nešto poput „Ja sam čedna“ ili „Ja sam nežna devojka i takva sam i u seksu“.

Zapitajte se da li volite tu svoju etiketu koju ste sebi nalepili na čelo. Da li vam se o uopšte sviđa? Zašto mislim da ja moram uvek da budem ta koja će privlačiti muškarca, zašto oni ne bi mogli da privuku mene dovoljno snažno da im priđem? Zašto bi trebalo da izbegavam intimnost u prvim danima veze? I ono što je najvažnije: da li me sve to što namećem sama sebi sprečava da uživam u trenutku i da iskreno biram šta, kako i koga želim? Ako je odgovor na to pitanje potvrdan, stanite malo i razmislite da li biste mogli da pokušate da budete ono što jeste u stvari. To se može činiti vrlo teško i rizično, ali za dobar seks obično treba hrabrosti i poverenja u sebe, prenose mediji.

