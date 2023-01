Okidač za neverstvo: Prestanite da radite ove stvari, partner će počiniti preljubu bez osećaja krivice

Neke stvari koje radite u vezi mogu da ,,nateraju“ vašeg partnera da počini preljubu bez osećaja krivice.

Gledate samo svoje interese

U svim međuljudskim odnosima, uključujući i ljubavne, neophodno je razumevanje, poštovanje tuđih želja i kompromisi. Ako ste nepromišljena i sebična osoba koja insistira da je sve uvek po vašoj volji, nemojte se iznenaditi ako partner počne da misli samo na sebe.

Večne žalbe

Svakog od nas kao celovitu ličnost grade mane i vrline. Nemojte da prigovarate o svakoj sitnici. Mane koje primetite kod partnera biće teško promeniti, pa naučite da ih prihvatite, za svoje dobro. Ako ste srećni zbog njegovih vrlina i otvoreno mu to pokažete, i on će biti srećan.

Nedovoljna briga o sebi

Mnoge žene se opuštaju u vezi jer misle da sada kada imaju muža, ne moraju uvek da se srede. Važno je da ne zaboravite u kakvu se osobu vaš partner zaljubio. Vodite računa o svom telu i higijeni i neka vam svaki dan bude nova prilika da ga još jednom zavedete!

Nedostatak interesovanja za partnera

Ako u njegovom društvu često pokažete nezainteresovanost za nešto o čemu priča, on će to svakako primetiti. Ne morate da ga gledate sve vreme ne trepćući, ali dajte mu do znanja da vam je njegovo društvo zanimljivo.

Ljubomorni ispadi

Doza ljubomore je poželjna sve dok je zdrava, mala doza ljubomore. Međutim, ako ga stalno ispitujete o svakom njegovom pokretu, pozivu, poruci ili datumu, mogao bi postati preopterećen. On bi vrlo lako mogao da dođe na ideju da vas zaista prevari.

