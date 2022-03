Oprez: Evo kako deluje pilula za „dan posle“

Kada prevencija, odnosno sredstva za sprečavanje trudnoće zakažu, odnosno kada zaboravite popiti svoju oralnu kontracepciju ili se tokom polnog odnosa dogodi pucanje ili skliznuće kondoma ili, pak, uopšte niste upotrebili nijednu kontracepcijsku metodu, rešenje postoji u tableti za dan posle.

Oralna tableta

Ova hitna kontracepcija je delotvorna, ali postoje neke stvari na koje treba pripaziti pre uzimanja.

Većina žena uverena je da je reč o tableti za pobačaj, što nije istina. Visoke doze ove postkoitalne kontracepcije onemogućavaju oplodnju jajne ćelije, odnosno sprečavaju ovulaciju, slično kao što konvencionalna oralna tableta sprečava trudnoću.

U tableti za dan posle sadržan je hormon progesteron (levongestrel) i mora se uzeti najkasnije do 72 sata nakon polnog odnosa, iako najjače delovanje ima za prva 24 sata. Ne morate čekati određeno vreme da biste je uzeli nego to možete učiniti odmah nakon polnog odnosa.

Kako je reč o tableti s izuzetno visokom dozom hormona, nipošto se ne sme koristiti kao redovna kontracepcija nego samo iznimno, u hitnim slučajevima koje smo naveli.

Glavobolja i mučnina

Tableta ne deluje ako je žena već trudna. Tableta za dan posle trebala bi se uzeti samo jednom tokom menstrualnog ciklusa. A je li bila delotvorna, pokazuje dobijanje sledeće menstruacije. U slučaju da ta sledeća menstruacija kasni više od pet dana, svakako se obratite lekaru.

Tableta se, uopšteno, dobro podnosi, ali u pojedinačnim slučajevima može doći do glavobolje i mučnine.

Pojesti obrok

Preporučljivo je pojesti nešto pre uzimanja tablete. Ali, ako povraćate i tri sata nakon uzimanja hitne kontracepcije, trebali biste uzeti još jednu tabletu. Žene s oštećenjem jetre ili koje imaju teži oblik astme, ne bi trebale uzimati ovaj lek.

Ciklus

Osim povraćanja i mučnine, kao nuspojave mogu se javiti bolovi u stomaku, dojkama i glavi. Takođe, treba znati da pilula za dan posle može poremetiti menstrualni ciklus pa krvarenje može početi dan ranije ili kasnije nego inače.

Činjenice o ovulaciji

Žena ovulira, otprilike, jednom svakih 28 dana, što znači da je šansa da će žena ovulirati na odabrani dan, odnosno jutro, 3,57 odsto.

U vreme ovulacije, jajašce se može oploditi tokom 12 do 24 sata nakon polnog odnosa (1 dan).

Kada spermatozoid uđe u žensko telo, on ostaje živ i sposoban za oplodnju jajašca i do 5 dana.

Hitna kontracepcija ostaje na snazi nekoliko dana.

Oplođenom jajašcu potrebno je od 5 do 7 dana da bi se ugnezdilo u sluznicu maternice.

Kada ne uzimati pilulu

Nemojte uzimati tabletu za dan posle ako:

Znate da ste trudni ili sumnjate da biste mogli biti;

Imate istoriju alergije ili preosetljivosti na njene sastojke;

Imate noviju istoriju abnormalnog ili vaginalnog krvarenja kojem vaš lekar još nije otkrio uzrok;

Imate više od 75 kilograma.

Važno: Tableta za dan posle neće vas zaštititi od trudnoće ako imate polni odnos nakon što uzmete tabletu. Umesto toga, morate je uzeti odmah nakon nezaštićenog seksa.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.