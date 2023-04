Orazam za kakvim žene žude – šta znate o ženskoj masturbaciji?

Žene se za vreme masturbacije više igraju sa svojim telom – dodiruju bradavice, unutrašnji stranu bedara, stomak i druge erogene zone, dok se muškarci fokusiraju isključivo na genitalije…

Sama je brža

Prosečan muškarac bez problema može da doživi orgazam već za par minuta, dok je ženama u proseku potrebno nešto duže – od 15 do 20 minuta. Ipak, ti se podaci kod žene odnose na seks, ali ne i na masturbaciju, kaže Sadie Allison, autorka knjige „Orgazam za kakvim žene žude“. Studije pokazuju da velik broj žena može doživeti orgazam samozadovoljavanjem već u dve do tri minute.

Žene to rade ređe

Prema istraživanjima, oko 25 odsto muškaraca masturbira tri puta sedmično, a više od 55 posto barem jednom sedmično. Istovremeno, tek oko 10 odsto žena to radi tri puta na sedmično, a 38 posto žena tek jednom na mesečno.

Pored toga, studije pokazuju da muškarci s masturbacijom započinju već u početku puberteta, dok najveći broj žena počinje kasnije – najčešće u 20-im.

Drugačija priprema

Muškarcima okruženje i atmosfera često nisu bitni, oslanjanju se na nagon i zadovoljenje potrebe, dok je za pripadnice nežnijeg spola atmosfera vrlo bitna, objašnjava Allison. Bilo da je reč o seksi donjem vešu, senzualnom tuširanju ili čak paljenju nekoliko sveća, žene u pravilu vole posebnu atmosferu za opuštanje i ugađanje sebi.

Njen je dodir nežniji

Muškarci obično imaju čvrsti stisak, dok su ženske kretnje nežnije, suptilnije i sporije. Budući da klitoris ima dvostruko više nervnih završetaka nego glavić penisa, ta je razlika normalna i biološka.

Ipak, nakon nekog vremena nježnijih dodira oni mogu postati grublji, ali tek uz dovoljnu pripremu.

Ona istražuje celo svoje telo

Žene se za vreme masturbacije više igraju sa svojim telom – dodiruju bradavice, unutrašnji stranu bedara, stomak i druge erogene zone, dok se muškarci u pravilu fokusiraju isključivo na genitalije.

Orgazam nije jedini cilj

Ovo je jedna od najvećih razlika samozadovoljavanja muškaraca i žena. Muškarci imaju jasan cilj koji u pravilu ispunjavaju, dok žene mogu osećati zadovoljstvo čak i ako do orgazma ne dođe.

Paralela se može povući i sa seksom, pa ženama i seks bez orgazma može biti odličan, dok kod muškaraca to neće biti slučaj.

Dođe li do orgazma, on traje i traje…

Kod muške ejakulacije, orgazam donosi veliko fizičko opuštanje i zadovoljstvo, jer je potrebno puno energije da bi prostata izbacila spermu od testisa do penisa. Zbog toga muškarci nakon orgazma osećaju umor i u 90 posto slučajeva su „gotovi“ tj. potreban im je odmor od seksa.

Kod ženskog orgazma nema tolikoga umora, pa se žensko samozadovoljavanje obično svodi na celi niz orgazama, po kojima i samo jedan traje dulje od prosječnog muškog, prenosi 24sata.hr.

