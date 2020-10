Otkrijte nove čari misionarske poze!

Dosta vam je standardne poze muškarac gore, žena dole? Kreativni saveti pomoći će vam da unesete novu čar u standardnu misionarsku pozu…

Misionarska poza je jedna od najpoznatijih, a uprkos tome – često se smatra običnom i dosadnom i uvek je u senci onih uzbudljivijih poza – žena gore, otpozadi ili obrnuta kaubojka… No, to ne bi trebalo da bude tako. Mnogo ljudi ne zna da je misionarska poza, jer omogućava mnogo varijacija i izlaže nerve širokom rasponu čula, veoma dobra za postizanje orgazma.

Upravo to objašnjava zbog čega 33 posto žena kaže da je misionarska poza njihova omiljena poza (sviđa se ona i muškarcima – jer im omogućava da kontrolišu tempo i produžuje im orgazam). Ako volite misionarsku pozu i želite da je učinite uzbudljivijom i zanimljivijom, pomoći će ovi saveti…

Zaljuljajte čamac

Misionarska poza je često kritikovana jer ne omogućava mnogo klitoralnog kontakta, ali jednostavno prilagođavanje to može da popravi. Stručnjaci to nazivaju „tehnikom koitalnog usklađivanja“ („the coital alignment technique“ poznata i kao „the cat“). Dok je on na vama, neka se pomeri prema gore nekoliko centimetara (oko 5 cm), tako da baza njegovog penisa bude direktno usklađena s vašim klitorisom, kaže seks terapeut Ian Kerner, dr med. Zatim, s nogama obmotanim oko njegovih bedara, priljubite genitalije i tako stvorite pritisak i protivpritisak, zajedno se lagano ljuljajući (za razliku od unutra i van). Verujte, neće dugo trebati da vas klitoris „obavesti“ kako je to što radite – pun pogodak!

Idite duboko

Dok je on na vama, privucite kolena prema grudima (možete da se uhvatite za zadnju stranu svojih bedara za podršku) i stavite jedno ili oba stopala na njegove grudi. Tako ćete vrh njegovog penisa pozicionirati u direktan kontaktu s grlićem vaše materice, što je veoma prijatno mnogim ženama.

Preuzmite kontrolu

Samo zato što ste vi ispod ne znači da ne možete diktirati tempo i jačinu… Stavite jednu nogu preko njegovog ramena, a drugu ravno ispruženu na krevetu (ili savijena, sa stopalom čvrsto postavljenim na madrac). U svom vlastitom ritmu naizmjence prebacujte noge, tako da je jedna preko ramena, a druga na krevetu. Gibanje noge gore-dolje stvara ugodan osjećaj u zoni G-točke.

Bacite ga na kolena

Probudite ceo niz novih čula uz pomoć promene ugla penetracije.

„Lezite na leđa, a on neka klekne između vaših nogu (zadnjica mu je oslonjena na gležnjeve)“, sugeriše seks pedagog i autorka bestseler knjiga o seksu Lou Paget.

„On može da koristi snagu svojih bedara kako bi gurao prema napred ili neka zgrabi vaše kukove svojim rukama kako bi kontrolisao tempo.“

Ovaj položaj stimuliše vaš niži vaginalni zid, koji sadrži nerve koji su često zanemareni tokom obične misionarske poze. Ako vam orgazam i dalje izmiče, uzmite vibrator ili stavite malo lubrikanta na prste i istovremeno se sami zadovoljavajte dok on penetrira.

Ispravite se

Možda zvuči čudno, ali skupljene noge mogu u stvari da vam povećaju užitak. Nakon što uđe u vas, skupite noge (držeći ih ravno), tako da su njegove noge van vaših. Zatim stisnite bedra kako biste stvorili trenje dok on prodire i trlja se o vas. Ulaz u vaginu – spoljašnje i unutrašnje usne – prepun je nervnih završetaka koje se aktiviraju pri ovoj vrsti plitke penetracije. Takođe, možete da se uhvatite otpozadi za uzglavlje ili da stavite dlanove na zid za još više otpora i trenja.

Koristite pomagala

Najbolja seksualna igračka je uvek na vašem krevetu.

„Stavite jastuk ispod donjeg dela leđa kako biste vaginu nagnuli prema gore i napred“, kaže Paget.

“ Njegov penis će pogoditi vrh frontalnog zida gde se nalazi G-tačka.“

Za dodatni užitak, dlanovima usmeravajte njegovu zadnjica i tako kontrolišite tempo i ritam pokreta, piše žena.hr.

