Otkrivamo kako da povećate libido

Promene koje ozbiljno menjaju ne samo intimu već ceo život…

Seksualna energija je pokretačka energija i mnogi je mešaju sa libidom ili željom za seksom. Ona je zapravo mnogo više od toga, iz nje proizilazi bilo koji oblik stvaralaštva, želje za životom, ljubavlju, dobim odnosima…

Vrhunac seksualne energije je orgazam, ali zapravo se ona akumulira svakodnevno kroz događaje koji nas ispunjavaju i pokreću. Prema verovanju drevnih taoističkih (kineskih) ali i tantričkih (indijskih) mudraca, ključ zdravlja, sreće i duhovnog rasta je u osvešćivanju, upravljanju i transformisanju te energije.

Zašto je seksualna energija tako moćna? Kako u svojoj knjizi „Taoist Secrets of Love kaže taoistički učitelj Mantak Chia: „Vođenje ljubavi je jak isceljujući tonik jer uključuje razmenu životne energije koja je mnogo snažnija od bilo koje biljke ili leka““. Ta životna energija ima dva suprotna pola: ženski ili jin princip i muški ili jang princip. Važno je da naglasimo da jin i jang nipošto nisu dve zasebne energije, nego suprotni polovi iste, dve strane istog novčića koji nikad ne postoje zasebno, nego neprestano plešu i smenjuju se poput klatna koje se njiše tamo-amo.

U vođenju ljubavi partneri zapravo neprestano razmenjuju energiju. Budući da su muškarci i žene suprotnih polova, muški polni organ je pozitivno (jang), a ženski negativno nabijen (jin), odnosno ženski srčani centar je jang, a muški je jin.

Većina nas u zapadnom društvu poznaje ono što istočnjački mudraci nazivaju „nižim“ orgazmom. Kod nižeg orgazma aktiviraju se samo neki organi i žlezde, a senzacije su najsnažnije na genitalnom području pa se zato naziva i genitalni ili spoljnji orgazam. Za vreme i nakon nižeg orgazma dolazi do velikog gubitka seksualne energije.Sva energija koju ste probudili za vreme seksa odlazi iz tela kroz genitalije.

Nasuprot tom nižem, postoji i viši orgazam koji se može postići tokom svesnog, kultivisanog vođenja ljubavi. Kod te vrste orgazma aktiviraju se svi unutrašnji organi i žlezde i senzacije se osećaju u celom telu.

Za vreme višeg orgazma nema gubitka energije i samo iskustvo je mnogostruko jače od nižeg orgazma. To je potpuni orgazam koji par vodi na viši nivo zadovoljstva, povećava seksualnu energiju i razvija dublju povezanost među partnerima.

Da bi se postigao viši orgazam potrebno je da među partnerima ne postoji samo seksualna privalačnost, mora da postoji i mentalna i emocionalna kako bi iskustvo bilo ispunjavajuće. Seks između partnera koji se vole je viši i time je i gubitak energije prilikom razmene manji.

Ukoliko želite da vam se život promeni i bude bolji, ako se osećate umorno i bezvoljno, poradite na svojoj seksualnoj energiji. Postoji nekoliko praktičnih saveta kako da to postignete, ali najbolje je da kada ste sami radite stvari u kojima zaista uživate, plešete, slikate, radite u bašti, maštate, čitate ili od svega pomalo…

Budite goli

Svaki dan odvojte vreme koje ćete provesti potpuno goli. Možete, na primer, i da spavate bez odeće. Dobrobiti su višestruke – počećete drugačije da doživljavate svoje telo, dobro je za cirkulaciju, a i ginekolozi to preporučuju za zdraviju vaginalnu floru.

Masaža grudi

U taoističkoj tradiciji, masaža grudi i „yoni“ masaža smatraju se esencijalnim za dobro zdravlje celog tela. Za većinu žena ove masaže su neverovatno prijatne. Osim što će poboljšati cirkulaciju i pokrenuti energiju, to je prilika da otkrijete kakav vam dodir odgovara.

Dnevnik užitaka

„Vežbanje užitaka“ treba da bude deo ženske duhovne prakse. Vodite dnevnik stvari koje vam pružaju užitak – to može biti ples, šoljica kafe, nekoliko kapi omiljenog eteričnog ulja, dodir svilene tkanine na koži… Vremenom će se vaš kapacitet za užitak povećati i osvestiti vas kakvo dejstvo ima na vaše celokupno stanje.

Dodir

Probajte dotaknuti svaki deo svog tela – od temena do tabana. Pokušajte da saznate kakvu vrstu dodira svaki deo želi – nežan, snažan, škakljiv, dug, kratak, kruženje, štipkanje, grebanje… Upoznajte svaku izbočinu na telu, teksturu kože. Kada se tuširate ili utrljavate kremu, radite to onako kako biste želeli da vaš partner to čini.

Ogledalo

Svaki put kada vidite svoj odraz u ogledalu, nasmešite se i sebi recite: „Hej, lepotice“. Probajte prethodnu vežbu da izvedete ispred ogledala. Možda ćete sebi izgledati čudno ili smešno, ali ponavljajte dok ne uspete.

Anatomija tela

Proučite anatomiju vagine. Naučite nazive pojedinih delova i odaberite onaj koji vam se najviše sviđa. I obratite pažnju na veličinu klitorisa – deo koji je vidljiv zapravo je samo trećina tog organa, no i deo koji nije vidljiv reaguje na stimulaciju. Samo žene imaju organ čija je jedina svrha užitak – upotrebite ga.

Steknite kontrolu nad svojim telom

Odvojte vreme za fizičku aktivnost kojom možete upoznati svoje telo, ispraviti pogrešno držanje i steći određenu dozu kontrole nad pokretima. Preporučuju su aktivnosti koje imaju elemente rada na sebi i mogućnost rada s emocijama, poput plesa (pogotovo trbušnog), joge ili S faktora.

Maštajte

Dozvolite sebi da kreirate svoj unutrašnji svet fantazija, kako će on izgledati, ostaje na vama i vašoj mašti, željama, potrebama. Pokušajte da iskreirate upravo onakve situacije kakve želite da doživite, zamislite bukvalno sve kako izgledate, kako izgledaju drugi ljudu, ukoliko ih ima, zamislite prirodu i okurženje, idite do detalja i onda pustite da vas osećanja preplave…

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.