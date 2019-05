Otkrivamo šta žene zaista žele u krevetu

Muškarci se često pitaju šta se od njih očekuje, pogotovo kad je reč o seksu.

Kako piše „Dnevnik.hr“, evo najiskrenijih odgovora o čemu zaista sanjaju u spavaćoj sobi.

Žele da ih partner polako skida

„Želim da me polako ‘odmota’ i otkrije, kao poklon“ – Lidija.

U mnogim prilikama kada vas obuzme sirova strast super je odmah se „baciti na posao“, ali ima i prilika kada žena želi da polako bude zadovoljena. Želi da partner lagano otkriva njeno telo, da je dodiruje i mazi.

Seks/maženje u javnosti

„Mogućnost da će nas neko videti jako me pali. Ne mora da dođe do potpune penetracije, dovoljno je da budemo jako blizu tome. Počela sam da izlazim bez gaćica kako bi mogao da se ‘baci na posao’ gde god da smo“ – Eva.

Čak i kada žena ne želi „da ide do kraja“ u javnosti, mnoge pripadnice nežnijeg pola uzbuđuje pomisao da ih neko posmatra dok se maze s partnerom.

Žele da preuzmu kontrolu

„Obožavam da sam glavna, ne uvek, ali ponekad. Želim da mu radim svašta, stvari koje voli, ali i one koje mu daju do znanja da nije on glavni, ja sam“ – Katarina.

Moć je snažan afrodizijak za mnoge žene i muškarce. Preuzimanjem kontrole u krevetu žene žele da pokažu svoju moć i da budu u poziciji u kojoj im je muškarac pokoran.

Seksi uloge

„Volim kad se moj partner obuče u svoju staru radnu uniformu. Tada ga nisam poznavala, pa me to još više uzbuđuje, pogotovo zato što obožavam muškarce u uniformama“ – Jasna.

„Volim da glumim bezobraznu učenicu s kikicama, a on je učitelj koji me kažnjava jer nisam uradila domaći“ – Željka.

Preuzimanje osobina koje nemamo može biti oslobađajuće i omogućiti nam da otpustimo sve kočnice i osetimo uživanje koje u „vlastitoj koži“ možda ne bismo mogli.

Žele da on dominira

„Želim da bude muško i da me pritisne uza zid i jednim potezom skine s mene šta treba“ – Marija D.

„Ne želim da moj dečko stalno čeka da ja preuzmem kontrolu. Želiš me? Dođi i uzmi me!“ – Danijela P.

Devedeset odsto ispitanih žena jasno kaže: želimo da je muškarac glavni u krevetu. Ta potreba proizlazi iz iskonskog nagona lepšeg pola da se jači pol brine o njima.