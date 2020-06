Otkrivamo tajnu: Kako zadržati muškarca

Postoje neke stvari koje većinu muškaraca nerviraju i odbijaju. S druge strane, neke osobine su uvek i zauvek privlačne.

Kako zadržati dečka?

Prvo i osnovno, ne jurite ga. Nemojte insistirati na kontaktu, koliko god da ste nestrpljive, zaljubljene… Svesni smo da to može biti teško za vas, pogotovo kada ste u onoj fazi leptirića u stomaku , ali pokušajte. Sigurno da ste do sada čule onaj izraz da su muškarci lovci. Dakle, njima je u prirodi da jure svoj “plen”. Naravno, ne idite u drugu krajnost pa da se u vezi ponašate hladno i odbojno: prosto napravite neki balans.

Proceniti muškarca realno: ovo se odnosi na one koji su na početku veze, a šta to tačno znači? Pokušajte, bez pristrasnosti i prevelikih emocija da realno sagledate šta on to vama pruža svojevoljno, koliko se trudi oko vas. Nemojte se uvek preispitivati da li ste vi dovoljno dobre za svog muškarca i pitati se kako ga zadržati, već razmislite i da li je on dovoljno dobar za vas.

Vodite svoj život i držite do sebe: nemojte otkazati drugaricama izlazak jer vam se on u međuvremenu javio. Ok možda jednom, ali sledeći put nemojte, pogotovo što su njemu drugovi jako bitni, pa je pitanje da li bi on to za vas učinio.

Pokažite mu da imate život i mimo njega – prijatelje, interesovanja, hobije… Nemojte biti očajnica koja čeka njegov poziv. Ubrzo će to primetiti i postaćete nezanimljive.

A i ne samo zbog njega – ovo je dobro za vas same, zbog vas. Držite do sebe i svojih želja, planova, ciljeva, zabave… Uživajte u svojim aktivnostima.

Naravno, još bolje ukoliko imate nekih zajedničkih interesovanja u kojima možete jedno sa drugim učestvovati! To je takođe jedan od dobrih načina da ga zadržite.

Jedna od velikih nedoumica kod dama jeste pitanje da li se treba ponašati uvek iskreno ili treba biti i malo mudar/taktičan?

Zaista je dilema i mišljenja su podeljena: dok neke pripadnice lepšeg pola smatraju da je malo igre “toplo-hladno” prosto neophodno u zadržavanju pažnje muškaraca, druge pak ističu da te igrice nikako ne vole i da im je draži čist, iskren odnos od samog početka i da nemaju želje za glumom.

Teško je ovde pronaći pravo rešenje i znati šta će definitivno “upaliti”, možda bi ipak trebalo malo biti taktičan, makar na početku, dok traju “igre zavođenja”. Nikakva laž i obmana, prosto ne davati se “na tacni” još od prvog razgovora.

Ako se pitate “kako da ga zadržim”, podsetite se onog što smo vam malopre rekli :

Muškarci su lovci i treba ih pustiti i da malo pojure za svojim “plenom” i da se potrude oko vas.

Šta raditi kada ne zove?

Da li ste došle nekada u ovu situaciju? Razmenili ste brojeve, ali njega nema pa nema? Ili ste imali prvi prvi sastanak, ali on nikako da sada preuzme inicijativu i vi se danima pitate da li ste rekle, uradile nešto pogrešno.

Velika je mogućnost da vam on samo “udara na čežnju”, dakle ne bojte se. Budite strpljive i sačekajte.

Nemojte mu inbox zagušiti porukama (bilo kog tipa). Neće ostaviti dobar utisak i na taj način vi nećete osvojiti ni zadržati muško srce.

Javiće se kada on bude smatrao da je dosta slatkih muka čekanja.

U nekim slučajevima, muškarci ne rade ovo da bi vas iskušavali, već zato što njima treba malo više vremena. Čak iako ste mu se jako dopali. Oni jednostavno imaju taj neki strah od vezivanja i sputavanja od strane svoje partnerke i zato im dajte malo vremena da se smisle, razmisle i odluče.

Ukoliko prođe duže vremena, a on se nije javio, pa, stvari su tada jasne? Ne očajavajte, i to se dešava, ali to ne znači da nećete pronaći vašu sreću. Samo hrabro napred.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.