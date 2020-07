Otkrivamo u kojim godinama žene najviše uživaju u vođenju ljubavi

Žene u različitim životnim razdobljima imaju odličan ili manje dobar intimni život, a želja za seksom nije vezana samo za dvadesete godine i mladost.

Istraživači iz Teksasa proverili su koliko je seksualna želja povezana sa godinama, piše Your Tango.

Biološki sat i njegovo glasno otkucavanje veoma utiče na želju za seksom.

U tridesetim žene često mogu čuti taj sat. Upravo on tera žene da “iskoriste preostale godine za rađanje” i tako im se u određenom životnom periodu povećava libido.

U istraživanju objavljenom u časopisu “Personality and Individual Differences” učestvovalo je 827 žena koje su bile podeljene u tri grupe: visoka plodnost (žene od 18 do 26 godina), niska plodnost (žene od 27 do 45 godina) i menopauza (od 46. pa nadalje).

Na osnovu odgovora učesnika u internet anketi, istraživači su otkrili da žene starosti od 27 do 45 godina (one u kategoriji niske plodnosti) poseduju “pojačani seksualni nagon kao odgovor na smanjivanje plodnosti”, kao i da imaju “česte seksualne maštarije, aktivan seksualni život i spremnost na povremeni seks”.

– Naša otkrića sugerišu da žene ne moraju nužno da “polude za bebom” kako bi doživele seksualni vrhunac. Naši rezultati pokazuju da nema ništa posebno u tridesetim, ali da se ta ponašanja manifestuju kod svih žena koje doživljavaju pad plodnosti. Možda je teže zatrudneti nakon 35. godine života, ali istraživanje pokazuje da će žene biti motivisane do menopauze – objasnila je naučnica Džudit Easton.

