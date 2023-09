Otkriveno zašto mnogi muškarci i žene glume orgazam: Razlog je pomalo bizaran…

Mnogi će na pitanje šta je poenta seksa odmah odgovoriti – orgazam. Zašto onda i muškarci i žene glume da su doživeli vrhunac?

Jedna nedavna studija otkrila je, naime, da čak 40 posto seksualno aktivnih žena i muškaraca često iz banalnog razloga odglumi orgazam, a to je – partnerov neprijatan zadah. “Postoji nekoliko razloga, fizičkih i psiholoških, koji mogu otežati postizanje orgazma i pojačati odluku da se on odglumi”, napisali su istraživači u anketi iz septembra 2023. koju je sproveo Health and Wellness imprint Innerbody Research. „A čini se da je našim ispitanicima najveća prepreka orgazmu dah njihovog partnera.“

Kako bi istražili trenutne trendove u romantičnim vezama i seksualnim preferencijama, stručnjaci su za ovu studiju ispitali više od 1000 odraslih osoba, a rezultati su pokazali da orgazam ponekad odglumi neverovatnih 46 posto žena i 38 posto muškaraca, a osim zadaha koji se pokazao kao najveća prepreka u doživljaju klimaksa, učesnici su kao neke od prepreka naveli i bolne seksualne položaje, previsoke temperature u sobama, loše ili preako osvetljenje, te preterano razmišljanje, prenosi Večernji list.

„Jedna žena je, na primer, napisala kako, zbog njegovog zadaha, celu trudnoću nije mogla da poljubi svog supruga“, ispričali su istraživači, a stranica Innerbody napravila je sopstveno istraživanje o motivima glumljenja orgazma u spavaćoj sobi. Prema njima, najveći broj ispitanika glumi vrhunac iz jednostavne želje da seks što pre prestane.

“Iako su loš zadah i neudoban položaj pri seksu dva faktora koji mogu dovesti do glume”, navode u studiji, “najčešći je razlog bila želja da seks što pre završi”, pišu. A prema njihovoj studiji, sa 48 posto ispitanih orgazam najčešće glume milenijalci, odnosno oni u dobi od 25 do 40 godina, dok je to trend kod svega 27 posto pripadnika Z generacije. „Motivacija za lažiranje orgazma uveliko zavisi od ciljeva u vezi, o tome koliko ste povezani, kao i koliko i kako komunicirate“, napisali su istraživači.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.