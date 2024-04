Otvorite oči: 5 znakova da ste u braku sa psihopatom

Na početku sve izgleda fenomenalno, ali ako samo malo zagrebete ispod površine videćete da se tu krije veliki problem…

Ljudi su u pravu kada kažu da je ljubav slepa. Od silne zaljubljenosti i uverenja da ste u idealnoj vezi, desi se da ne vidite s kim ste započeli vezu. Partner ume to i te kako da iskoristi i da vas vrti oko malog prsta.

To ume da traje i da se pojačava vremenom, a da to uopšte ne primetite. Na kraju dođe do kolapsa kad shvatite da vas drag osoba emotivno zlostavlja, a sve prikriva slatkorečivošću i nežnošću.

Emotivne psihopate ne izgledaju zlo na prvi pogled! Oni su puni šarma, a u stvari će vas sa lakoćom kontrolisati kako njima odgovara. Vi ćete instiktivno osetiti da njegovo ponašanje nije u redu, ali ne u potpunost šta se zaista dešava.

Prepoznajte ovakve osobe uz pomoć ovih 5 znakova i sprečite manipulaciju na vreme:

1.Vi ste glavni krivac za sve što se dogodi

Nemojte ni na trenutak pomisliti da oni mogu biti glupi i naivni. Emocionalni psihopata tačno zna šta radi i kad pravi greške, ali to nikad neće priznati. Ni u ludilu. Umesto toga, vas će optužiti da ste načinili grešku i da ste izvor problema. Za sve ste vi krivi i tu se priča završava.

2. Veliki su lažovi i glumci

Oni ne lažu samo o stvarima koje direktno utiču na vaš život. Oni o svemu lažu i neće ni trepnuti. Uporno će izmišljati i pričati neistinite priče da bi vas prevarili i iskoristili kako njima odgovara. Mnogi postanu žrtve i njihova iskrena i jaka osećanja im ne daju da shvate šta je stvarnost, a šta bajka.

3. Tvrde da zbog vas ne mogu da dožive uspeh

Uveriće vas da ste krivi za sve njihove neuspehe i da su oni velike žrtve nesreće koju ste vi izazvali. Svaki put kad negde zapnu, baš ćete vi biti prepreka koja je stala na put. I sve to radi čiste koristi, jer su im samo njihova osećanja važna.

4. Vaša osećanja i emotivno stanje im apsolutno nisu bitni

Ljudima koji gledaju samo sebe, tuđa osećanja su bitna poput pada drva usred šume u Paragvaju. Vi ste njihova savršena žrtva, labilna i podložna njihovim uticajima. Teško ćete se izvući iz ovakve veze. Pogotovo kad prođe toliko vremena da se u potpunosti zbunite i izgubite osećaj šta je zaista normalno.

5. Druženje sa drugima je zabranjeno

Ne dolazi u obzir da se pojavljujete bez njega u javnosti sami. Zaboravite na kafenisanje sa drugaricom ili izlazak u diskoteku sa prijateljima. Interakcija sa ostatkom sveta je strogo zabranjena, da bi psihopata imao još veću kontrolu nad vama.

Desiće se da će vas uveriti da bez njih ne možete preživeti nijedan trenutak u životu. Bez njih ne možete disati i funkcionisati.

Ne dozvolite sebi da traćite dragoceno vreme sa ovakvim osobama. Otvorite oči i potražite pomoć na vreme. Izborite se za svoja prava i ne dajte da se iko igra vašim životom u svoju korist.

Oslobodite se manipulatora i pružite šansu nekome ko će vas ceniti i bezuslovno voleti, jer iskrenost i međusobna podrška su ključ za zdravu i normalnu vezu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.