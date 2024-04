Ova jednostavna fraza od pet reči može da uništi svaku vezu, tvrdi psiholog

U današnjem savremenom i brzom svetu, gde smo često suočeni sa nizom obaveza i smetnji, ponekad zanemarujemo izazove i probleme u odnosima. Kao rezultat toga, često pribegavamo frazi „Ne brini, ja ću se pobrinuti za sve“ kao brzo rešenje. Međutim, psiholog Džefri Bernštajn tvrdi da ova fraza može biti mač sa dve oštrice u partnerstvu, bilo da se radi o romantičnoj ili drugoj vezi.

„Iako često ima za cilj da ohrabri i pruži nadu u izazovnim vremenima, njena redovna upotreba bez smislene akcije može narušiti poverenje i uništiti partnerstva“, objasnio je on za Psichology Today.

Naveo je tri primera kako ova fraza može negativno uticati na odnose.

1. Lažno uverenje

„Kada se problemi u vezi pogoršavaju jer jedna osoba ne preduzima konkretne korake da pronađe rešenje, to dovodi do sumnje i frustracije, što na licu mesta uništava vezu“, objasnio je Bernštajn.

2. Nedostatak odgovornosti

„Kada se u vezi izbegava ozbiljan razgovor o problemima i preterano koristi fraza „Ne brini, sve ćemo rešiti“, to može negativno da utiče na ovu vezu“, kaže psiholog.

Dakle, umesto da se partneri direktno suočavaju sa problemima i preuzimaju odgovornost za pronalaženje rešenja, oni se oslanjaju na prazna obećanja o rešenju, bez aktivnog učešća u rešavanju problema. Ovo može uništiti vezu, napominje Bernštajn.

3. Problemi u komunikaciji

Bernštajn objašnjava da ako opušteniji partner stalno koristi frazu „Ne brini, ja ću se pobrinuti za sve“ bez rešavanja problema, to može dovesti do svađa. Pored toga, to takođe dovodi do napetosti, ali sve to može postepeno da uništi odnos.

„Iako je pružanje uveravanja i optimizma korisno u svakom partnerstvu, podjednako je važno da partneri potkrepe svoje reči smislenim delovanjem i istinskim naporom da se pozabave izazovima. U suprotnom, prekomerna upotreba „Ne brini, rešićemo to “ može postepeno narušiti poverenje, komunikaciju i odgovornost, što na kraju dovodi do pogoršanja odnosa“, zaključio je Bernštajn.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.