Ova loša navika razlog je svađe sa partnerom, pa čak i raskida!

View this post on Instagram

*werbung Endlich wieder Zuhause angekommen und leider immer noch kein @timblackx in Sicht. 😪 Knapp 3 Wochen noch bis er wieder bei mir ist. 🙈 Um mich ein bisschen abzulenken, schaue ich Abends immer im Bett Serien bis ich einschlafen kann. Aber kennt ihr das noch, immer wenn die Serien an der spannendsten Stelle stockten und minutenlang laden mussten? 🙈Seit ich den Telekom Young Tarif von @telekomerleben habe, gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Sobald aber Tim wiederkommt heißt es erstmal – Ciao Laptop & qualitytime mit meinem Lieblingsmenschen!💗 Was macht ihr, wenn ihr nicht einschlafen könnt? ✨ In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine gute Nacht 🌙 ______________________________________ #TelekomYoung! #telekomerleben #couplegoals #love #stayinbed #home #cozy