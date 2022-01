Ova reč može da najavi raskid veze čak 3 meseca unapred

Gotovo je. Raskinuli smo. On je raskinuo. Ove reči otkrivaju svoju pravu snagu tek kada ih izgovorimo. Raskid se u početku često čini nadrealnim. Istrgne nas iz sadašnjosti, okreće nas naglavačke i iscrpljuje. Naime, u tom trenutku, kada rastanak dvoje ljudi složite u rečenicu, emotivna stvarnost nas iznenada preplavi niotkuda. Retko dolazi iznenađujuće, uglavnom čak i vrlo predvidljivo, samo što to nismo hteli da vidimo ranije. Ili nismo mogli.

Kada je veza gotova, često se pitamo kada smo to zalutali? Gde smo izišli umesto da ostanemo u jednoj traci? Kada smo mogli da popustimo i kako smo mogli da prepoznamo da je pokazivač smera sada uključen?

Može li se predvideti raskid?

Sada postoji istraživanje čiji rezultati sugerišu da možete predvidjeti kraj veze čak i tri meseca unapred. Razlozi za raskid su individualni, kao i veza. Ali, često svi doživljavamo faze udaljavanja na sličan način. Naučnici sa Univerziteta Prinston to su videli iz ponašanja pojedinaca na društvenim mrežama. Rezultati su objavljeni u časopisu „Proceedings of the National Academy of Sciences“.

U svom istraživanju ispitali su jezik koji ljudi koriste na Internetu, tačnije na „Redditu“, kada se suočavaju s raskidom. Na platformi postoje razni forumi na temu ljubavi, veza – i njihovog kraja. Naučnici su razradili određene jezične oznake koje mogu da ukažu na raskid.

Od mi do ja

Naročito je jedna reč, odnosno njena promena, zapela za oko: JA. Do tri meseca pre raskida ljudi su počeli više da govore u Ja obliku, umesto u Mi obliku.

Većina ljudi, a kamoli mi, verovatno i ne primjećuju ovaj mali, ali fini izbor reči. Ali, to ti daje dubok uvid. Naime, kada o sebi počnemo da govorimo kao o pojedincu, umesto kao o paru, naročito kada zamišljamo budućnost, to je jasan znak da se nešto kuva.

Čini se da se jezično odvajamo jedni od drugih mnogo pre nego što to uradimo telesno. Sve u svemu, naš način izražavanja trebalo bi da se promeni tokom dugog vremenskog razdoblja oko kraja veze – otprilike tri meseca pre i do šest meseci nakon toga. Inače, naučnici su iz toga zaključili da nam je potrebno oko pola godine da procesuiramo raskid.

Šta ćemo sada s ovim informacijama?

Veza retko pređe tačku prekida. Polako se kuva i raspada neko vreme pre toga, dok se mi još držimo veze. Ako i sami primetimo promenu u izboru reči, vredi pogledati bliže. Zapitati se ima li ikakvih problema u vezi. Želimo li još uvek zajedničku budućnosti i kakvu? I kako to možemo da ostvarimo, ako prerano govorimo o promenama u vezi.

