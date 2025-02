Ovaj jednostavni pokret dovodi većinu žena do orgazma: Isprobajte i videćete i sami

Svaka žena u krevetu voli nešto drugo. Međutim, prema istraživanju koje je sprovedeno na Univerzitetu Indijana, postoji jedan određeni pokret koji je naročito omiljen kod žena.

Žene često završe kraćih rukava u krevetu: dok 95 posto muškaraca skoro uvek doživi orgazam, žene dožive u heteroseksualnoj vezi u proseku tek u 65 posto slučajeva vrhunac. Ta razlika je frustrirajuća – i pod hitno trena da se nešto uradi protiv toga.

Evo šta žene najviše vole u krevetu

U istraživanju je učestvovalo 1.055 ispitanica. Pitali su ih koji pokreti najviše uzbuđuju žene za vreme seksa. Takođe je i intenzitet igrao važnu ulogu kod ispitivanja.

Čak 63 posto ispitanica izjavilo je da najlakše postižu orgazam kad se za vreme seksa kreću gore-dole (npr. u jahaćem položaju).

Ostale ispitanice preferiraju kružne pokrete. Osim toga, više od polovine ispitanih žena dolazi do orgazma lakim do srednjim pritiskom. Oko 6 posto žena preferira kombinaciju vrlo nežnog do intenzivnog pritiska.

Ovo je samo još jedan dokaz da žene nisu uopšte toliko komplikovane.

