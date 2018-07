Ovaj trend u seksu opasno uzima maha, ali se u Srbiji o njemu – ćuti

Javna je tajna da i u velikim gradovima Srbije, ali i u manjim mestima postoje sving-klubovi. Oni uglavnom imaju svoju stalnu i povremenu klijentelu, a opremljeni su i na adekvatan način, baš za tu svrhu (dupli francuski kreveti i sl).

Iza kuloara se može čuti da su iskustva ljudi koji posećuju takva mesta odlična, da u tome vide neponovljiv seksualni doživljaj.

Kada je o „svingeraju reč, nameću se ipak dva pitanja;

Može li takav vid erotske zabave učvrstiti vezu ili brak?

Da li je takav vid erotske zabave siguran korak ka raskidu ili razvodu?

Prenosimo vam ispovest žene koja se u životu susrela s tim vidom seksualnog trenda i nije ni pomislila da u tome učestvuje…

„Pre 4 godine preselila sam se u Evropu.

Nova poznanstva, mnogo novih ljudi, novi dečko…

E sad, ja sam Balkanka, sve što se tiče veze i braka je kao što su na nas naše babe učile.

Ovde nije tako, ima svačega, a ima i normalnih (ja sam sebi normalna, pa tako i opisujem).

Nekoliko puta mi se desilo da budem pozvana sa mužem na večeru, party i slično. Ja ne primetim ništa neobično. Večera ko večera, došla sam da se družimo i jedemo. Party, pijemo, jedemo i zezamo se.

Međutim, posle mi kaže muž da ti pozivi nisu bili samo zbog toga, već i da vide da li sam zainteresovana za swinging. Bilo je tu raznih parova, a jedna žena me je na jednom partiju snažno zagrlila i rekla „mmmm, pojela bih te, šteta što nisi zainteresovana“. Ali za nju sam znala da je malo drugačija, ona bi mužu za rođendan uzela prostitutku koja super izgleda, kao poklon. I sama je volela da bude u krevetu sa još nekom ženom i svojim mužem. Samo mi je to rekla i nikad me više nije smarala.

Drugi par je čudan, ovde bi muž gledao ženu sa drugom ženom. Tačnije, znam 2 takva para.

Ok, navodno su oni shvatili da ja to ne praktikujem i niko me nikad nije jurio po tom pitanju.

To sam sve čula od naših prijatelja sa kojima se svi družimo, a muž mi je to potvrdio pošto ih duže zna.

Da li i vi imate takve ponude ili slučajeve?

Ja nikad ne primetim ni ko je gej, ni ko je swinger. Radar mi je potpuno pokvaren. Nikad nisam provalila zašto.“ (Gdja Violina)

